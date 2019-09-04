Защита сообщила ЕСПЧ об угрозах силовиков Абдурашидову

04 сентября 2019, 16:06

Жалоба в Европейский суд по правам человека на пытки и угрозы пыток обвиняемого в финансировании терроризма Омара Абдурашидова была подана 3 сентября, сообщила адвокат Сапият Магомедова. Она отметила, что ее подзащитный находится в подавленном состоянии и заявляет о давлении силовиков.

Как писал "Кавказский узел", родные Абдурашидова заявили, что его похитили 28 марта в Махачкале. 31 марта Абдурашидов был арестован, 27 июля суд продлили его арест на два месяца. Следственные действия по делу не проводятся, пожаловалась его адвокат Салимат Кадырова.

По версии следствия, Омар Абдурашидов передал боевикам 200 тысяч рублей. Абдурашидов отвергает все обвинения и утверждает, что его пытали, добиваясь показаний против бывшего высокопоставленного силовика. В деле Абдурашидова фигурируют бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков, который был задержан в ночь на 31 марта, а также бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков.

3 сентября в Европейский суд по правам человека была подана жалоба Омара Абдурашидова "в связи с пытками, угрозами применения пыток и давлением со стороны силовиков", сообщила адвокат Абдурашидова Сапият Магомедова. Она заявила, что ее подзащитный был похищен 28 марта "с целью самооговора и оговора им братьев Ашиковых".

"Пытали его сотрудники [силового ведомства]. Защита Абдурашидова и он сам обратились в правоохранительные органы о привлечении к ответственности винновых лиц. В военно-следственном отделе идет проверка", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Магомедова.

6 апреля члены ОНК Дагестана посетили в СИЗО и зафиксировали возможные следы пыток на его теле. 4 и 11 июля родные Зиявудина Ашикова, Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова выходили на одиночные пикеты в Махачкале, заявив о незаконности уголовного преследования этих трех мужчин. Однако власти и силовики не отреагировали на пикеты.

Адвокат также отметила, что решение по данному делу долгое время не выносится. "Выносится решение об отказе в возбуждении уголовного дела, как только мы его обжалуем, то решение об отказе в возбуждении дела отменяется. Вот эта игра длится уже пять месяцев. Мы обратились также в Военный гарнизонный суд республики, и он прекратил производство по нашей жалобе. Это решение мы также обжаловали", - пояснила Магомедова, добавив, что все эти факты указаны в жалобе в ЕСПЧ.

Магомедова также сообщила, что на Абдурашидова продолжают оказывать давление силовики. "Также в своей жалобе мы пишем о том, что 15 августа начальник [одного из силовых ведомств] в Дагестане стал угрожать Абдурашидову, потребовав, чтобы он вновь дал показания на себя и на Ашикова. В противном случае он угрожал Омару снова применить к нему пытки", - заявила адвокат.

По ее словам, 2 сентября она встречалась с Абдурашидовым, который находился в очень подавленном состоянии. "Омар боится этих угроз, воспринимает их всерьез. Ему также угрожали, что если он откажется давать показания, то на него заведут новое уголовное дело по сексуальной статье. Абдурашидов находится на грани нервного срыва, говорит, что он повторно не сможет выдержать пытки", - сообщила Магомедова.

Защита Абдурашидов обратилась к адвокату Каринне Москаленко (основатель Центра содействия международной защите, адвокат Московской городской коллегии адвокатов. – Прим. "Кавказского узла"), чтобы она ускорила обращение в Европейский суд, применив 39-е правило", - рассказала Сапият Магомедова, уточнив, что надеется, что Европейский суд обратит внимание на реальную угрозу жизни Абудрашидова.

Правило 39 ЕСПЧ применяется в том случае, когда существует угроза жизни человека или в случае угрозы применения к нему пыток, заявил "Кавказскому узлу" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

На сайте Махачкалинского гарнизонного военного суда на 16.00 мск сегодня нет информации о жалобе защиты Абдурашидова.

Напомним, что заявления о пытках силовые ведомства оставили без ответа, сообщила ранее адвокат Абдурашидова, родственники добивались его медосвидетельствования.