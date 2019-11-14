Пикетчики потребовали освободить Ашиковых и Абдурашидова

14 ноября 2019, 19:05

Участники серии одиночных пикетов в Махачкале заявили о необоснованности ареста Омара Абдурашидова и братьев Ашиковых по делу о финансировании терроризма. Протестующие призвали власти проконтролировать работу следствия.

Как писал "Кавказский узел", срок содержания под стражей Раипа и Зиявудина Ашиковых, а также Омара Абдурашидова продлен до 11 февраля 2020 года. В Дагестане существовала практика использования боевиков политическими деятелями и бизнесменами в своих интересах, напомнили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты, комментируя решение суда о продлении ареста.

Раип Ашиков - бывший начальник УВД Махачкалы, а его брат Зиявудин Ашиков - бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска. Родные Абдурашидова и Ашиковых весной и летом проводили акции протеста, настаивая на том, что дело сфальсифицировано.

Сегодня родственник братьев Ашиковых Мурад вышел на пикет у ворот дагестанского управления ФСБ. Через несколько минут к нему подошел сотрудник, охранявший въезд, и предупредил, что съемка у режимного объекта запрещена, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Предъявленное Ашиковым обвинение мы считаем необоснованным. Мы вообще не понимаем, на каких основаниях им продлевают арест. Мы требуем прекращения уголовного преследования. Прошло уже полгода, но следствие так и не представило доказательств. Это же не вина братьев Ашиковых, что следствие идет таким медленным темпом", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" пикетчик.

Пикет у здания Верховного суда Дагестана провел другой родственник Ашиковых, Магомед Хабибов. Он развернул плакат "Братья Ашиковы и Омар Абдурашидов - жертвы судебного произвола". "Они уже полгода сидят, и им продлили срок содержания под стражей до середины февраля. Следствие использует одно и то же лекало [аргументируя ходатайства об аресте]. Ничего нового они за это время не нашли. Если ничего нет, то уже надо извиниться и отпустить, а они все продлевают и продлевают. Так можно совершенно любого человека посадить и ждать, пока появится какое-то дело на него", - сказал протестующий корреспонденту "Кавказского узла".

Сестра Омара Абдурашидова Райханат Гасангусейнова провела одиночный пикет у Дома правительства. За все время ареста Абдурашидова родственникам так и не дали увидеться с ним в СИЗО, заявила она корреспонденту "Кавказского узла". "Я вижу брата только на суде. В последний раз это было 8 ноября. Тогда поговорить с ним не удалось", - посетовала Гасангусейнова.

Она уверена, что братьев Ашиковых и Абдурашидова держат в заключении необоснованно. "Брата пытали, пугают. Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Я вышла на пикет, чтобы власти обратили на это дело внимание и взяли его под свой контроль. Все происходит незаконно, а следствие только продлевает арест", - рассказала она.

Площадь перед зданием правительства ремонтируется, и кроме рабочих на ней не было никого. Пикетом заинтересовался только один работник администрации, выходивший из дома правительства. Он сфотографировал женщину, а потом подошел к ней и спросил об обстоятельствах дела. К ней также подошел и один из рабочих, укладывающих плитку на площади.

Еще один пикет прошел у здания прокуратуры Дагестана. Знакомый братьев Ашиковых Тагир Амиев встал там с плакатом с надписью "Свободу братьям Ашиковым и Абдурашидову. Россия не должна превратиться в полицейское государство".

Абдурашидов отвергает все обвинения и утверждает, что его пытали, добиваясь показаний против бывшего высокопоставленного силовика. 3 сентября защита Абдурашидова подала в ЕСПЧ жалобу на пытки и угрозы со стороны силовиков.

Жалоба Абдурашидова на пытки, поданная два месяца назад, принята Европейским судом по правам человека, ей присвоен номер, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдурашидова Сапият Магомедова.