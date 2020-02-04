Следователь ФСБ отстранил Сапият Магомедову от участия в деле Ашиковых

04 февраля 2020, 10:11

Руководитель следственной группы, расследующий дело обвиненных в финансировании террористов братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова, распорядился отстранить от дела адвоката Сапият Магомедову. По мнению следствия, адвокат, ранее представлявшая Омара Абдурашидова, не может из-за конфликта интересов теперь защищать Раипа и Зиявудина Ашиковых.

Как писал "Кавказский узел", срок содержания под стражей Раипа и Зиявудина Ашиковых, а также Омара Абдурашидова, проходящих по делу о финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа, был продлен до 11 февраля. Родственники и защита Омара Абдурашидова заявляют, что он был подвергнут пыткам с целью оговора братьев Ашиковых. 14 ноября 2019 года участники серии одиночных пикетов в Махачкале заявили о необоснованности ареста Омара Абдурашидова и братьев Ашиковых и призвали власти проконтролировать работу следствия.

Раип Ашиков - бывший начальник УВД Махачкалы, а его брат Зиявудин Ашиков - бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска. Родные Абдурашидова и Ашиковых весной и летом проводили акции протеста, настаивая на том, что дело сфальсифицировано.

Сапият Магомедова 3 февраля сообщила, что руководитель следственной группы УФСБ Дагестана вынес постановление об отводе ее от участия в уголовном деле братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова. По мнению следователя, интересы ее подзащитных братьев Ашиковых противоречат интересам Омара Абдурашидова, в защиту которого она также выступала на начальном этапе.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 72 УПК РФ защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им", - сказано в постановлении об отстранении адвоката (копия постановления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Магомедова пояснила, что подала жалобу в суд на это постановление. Адвокат считает отвод незаконным и необоснованным, так как между интересами Ашиковых и Омара Абдурашидова, которого она защищала на начальном этапе, нет противоречий.

В своей жалобе в Советский районный суд Махачкалы (копия жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла") она указала, что ордер на защиту был выписан ею после похищения Абдурашидова и представлен в следственные органы, чтобы ей сообщили о его местонахождении, если его доставят в правоохранительные органы.

"30 марта я узнала о задержании Раипа Ашикова. С ним у меня заключено соглашение на представление его интересов в случае возникновения такой необходимости. К этому времени я не принимала участия ни в одном следственном действии в интересах Абдурашидова. Когда вечером 30 марта (2019 года) я приехала в здание управления ФСБ, следователь поставил меня перед выбором, кого защищать - Раипа Ашикова или Омара Абдурашидова. Я вынуждена была сказать, что буду представлять интересы Ашикова. Я сообщила об этом родственникам Абдурашидова, и в защиту его интересов вступила адвокат Салимат Кадырова. Все дальнейшие следственные действия в отношении Абдурашидова проводились только с участием Кадыровой", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сапият Магомедова.

Она добавила, что представляет интересы Абдурашидова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда она пожаловалась на его пытки. В ЕСПЧ также подана жалоба и на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения братьям Ашиковым, добавила она.

Магомедова утверждает, что столкнулась с угрозами лишения ее адвокатского статуса. Так, 3 февраля она узнала, что в конце прошлого года руководитель следственной группы обратился в министерство юстиции Дагестана для привлечения ее к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что она отказывалась подписывать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

В обращении, подписанном руководителем следственной группы УФСБ Дагестана, (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла"), сказано, что разглашение сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, может негативно отразиться на ходе следствия и на рассмотрении дела в суде. Кроме того, по утверждению следователя, в материалах дела "имеются и иные данные, разглашение которых недопустимо и может привести к оказанию психологического и физического давления на лиц, сотрудничающих со следствием".

Следователи дважды пытались взять подписку от Магомедовой, но оба раза она отказалась от этого. "Из-за опасений того, что сведения из уголовного дела могут стать достоянием других лиц, следствие вынуждено ограничить следственные действия, что отражается на полном и всестороннем расследовании уголовного дела", - говорится в документе. Руководитель следственной группы попросил Минюст "разобраться в сложившейся ситуации и провести соответствующие меры реагирования".

По данным Магомедовой, рассмотрение дисциплинарного производства по жалобе следователя состоится 11 февраля.

Как заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, ее отказ давать подписку о неразглашении не является поводом для привлечения ее к какой-либо ответственности. "Я просила следователя конкретизировать, что является тайной предварительного следствия, и что именно я не должна разглашать. На что следователь мне ничего не ответил, а всего лишь требовал моей подписи. Причины засекречивания предварительного расследования также не сообщил, постановление не вынес", - рассказала она.

Уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает обязанности адвоката давать подписку о неразглашении материалов уголовного дела, кроме случая, когда в них содержится государственная тайна, и защитник не имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, уверена она.

"Адвокат не обязан давать такую подписку по каждому уголовному делу, и если он отказался от подписки, то УПК РФ не предусматривает никакой ответственности. Кроме того, мои подзащитные категорически против того, чтобы я давала подписку о неразглашении тайны следствия. У самих братьев Ашиковых взяли подписку о неразглашении, в то время как закон запрещает это делать у обвиняемых. Но они подписали ее, чтобы зафиксировать грубые нарушения требований закона со стороны следствия", - заявила она.

По ее словам, все судебные заседания по данному делу проводились в открытом режиме, каждый протокол оглашался. "Таким образом, эти документы были известны не только следствию, адвокатам, прокурору, но также и переполненному залу судебного заседания, куда приходили люди поддержать Ашиковых и Абдурашидова, в том числе и представители СМИ", - отметила она.

"Для следственных органов подписка для адвоката - это хороший способ поставить своих процессуальных оппонентов в осадное положение, подавить их процессуальную активность, да и при определенных условиях свести с ними счеты", - резюмировала Магомедова.