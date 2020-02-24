Сестра Омара Абдурашидова Хадижат проводит пикет на центральной площади Махачкалы. 4 июля 2019 года. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

24 февраля 2020, 13:53

ЕСПЧ дал властям России меньше четырех месяцев для ответа по жалобе Ашикова

Европейский суд по правам человека запросил у властей России пояснений по жалобе бывшего и.о. главы полиции Каспийска Зиявудина Ашикова на необоснованное задержание и содержание под стражей, сообщила адвокат Сапият Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля адвокат Сапият Магомедова сообщила, что в ЕСПЧ подана жалоба на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения Зиявудину Ашикову и его брату Раипу Ашикову, обвиняемым в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа.

Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков, его брат, бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, а также Омар Абдурашидов находятся под стражей. Абдурашидов заявлял, что его пытали, добиваясь оговора братьев Ашиковых. Жалоба Омара Абдурашидова "в связи с пытками, угрозами применения пыток и давлением со стороны силовиков" была подана в ЕСПЧ 3 сентября 2019 года.

23 февраля Сапият Магомедова получила извещение Европейского суда по правам человека о том, что власти России уведомлены о поступившей в суд жалобе Зиявудина Ашикова на незаконное преследование и содержание под стражей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Магомедова. "Это означает, что жалоба коммуницирована. Как только Россия представит свои возражения, Европейский суд начнет ее рассмотрение по существу", - пояснила адвокат.

"Государству-ответчику будет предоставлена возможность представить, если оно пожелает, замечания по вопросу приемлемости и по существу жалоб", говорится в извещении ЕСПЧ, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Замечания властей России должны быть направлены в ЕСПЧ до 9 июня 2020 года, сказано в документе.

ЕСПЧ также зарегистрировал жалобы Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова, добавила Магомедова. По ее словам, Абдурашидов находится в подавленном состоянии и заявляет о давлении силовиков.

Как только стало известно, что суд коммуницировал жалобу Зиявудина Ашикова, обоих братьев перевезли из владикавказского СИЗО в Дагестан, отметила адвокат. По ее предположению, во владикавказском изоляторе Ашиковы находились, чтобы силовики оказывали на них психологическое давление. "И их перевод в Дагестан мы связываем только с новостями из Европейского суда. Потому что раньше, сколько бы мы ни обращались к следователю, он отказывался возвращать их в республику [Дагестан]", - сказала Сапият Магомедова.

Магомедова представляет в ЕСПЧ интересы арестованных, но от участия в деле она была отстранена 3 февраля по решению следователя, который счел, что адвокат, ранее представлявшая Омара Абдурашидова, из-за конфликта интересов теперь не может защищать Раипа и Зиявудина Ашиковых.

По словам Магомедовой, она пока не участвует в уголовном деле в качестве защитника. Жалобу на действия следователя, поданную в Советский райсуд Махачкалы 6 февраля, суд отказался рассматривать и вернул заявителю, сказала она.

"Такое решение было обосновано тем, что якобы я не указала, какие действия или решения следователя мною обжалуются. Это, конечно же, не так, видимо, судья просто не захотел рассматривать мою жалобу. Возврат моего заявления уже обжалован в вышестоящей инстанции", - сказала Сапият Магомедова. Апелляционная жалоба была подана 17 февраля, дата рассмотрения пока не назначена, уточнила адвокат.

Примечание:

"Начальника полиции Махачкалы проверяют на причастность к тяжким преступлениям, сообщают источники", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Родные двух жителей Махачкалы заявили об их похищении".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 февраля 2020, 17:04

  • 200 шахтеров объявили забастовку в Грузии

    Шахтеры начали акцию протеста после приостановки добычи угля на шахте имени Дзидзигури в Ткибули. Работа шахты возобновится через несколько месяцев, увольнения не планируются, заверил шахтеров работодатель.

24 февраля 2020, 16:08

24 февраля 2020, 14:55

24 февраля 2020, 12:47

24 февраля 2020, 11:57

  • 1 Черкесские активисты потребовали отозвать посла Ерхова из Турции

    Черкесские активисты провели 23 февраля акции протеста в Анкаре и Стамбуле, потребовав от России отозвать посла Алексея Ерхова. Извинения дипломата за слова о добровольном переселении черкесов в Турцию во время Кавказской войны не вызывают доверия, пояснили участники акций.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи