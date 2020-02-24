ЕСПЧ дал властям России меньше четырех месяцев для ответа по жалобе Ашикова

24 февраля 2020, 13:53

Европейский суд по правам человека запросил у властей России пояснений по жалобе бывшего и.о. главы полиции Каспийска Зиявудина Ашикова на необоснованное задержание и содержание под стражей, сообщила адвокат Сапият Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля адвокат Сапият Магомедова сообщила, что в ЕСПЧ подана жалоба на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения Зиявудину Ашикову и его брату Раипу Ашикову, обвиняемым в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа.

Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков, его брат, бывший и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков, а также Омар Абдурашидов находятся под стражей. Абдурашидов заявлял, что его пытали, добиваясь оговора братьев Ашиковых. Жалоба Омара Абдурашидова "в связи с пытками, угрозами применения пыток и давлением со стороны силовиков" была подана в ЕСПЧ 3 сентября 2019 года.

23 февраля Сапият Магомедова получила извещение Европейского суда по правам человека о том, что власти России уведомлены о поступившей в суд жалобе Зиявудина Ашикова на незаконное преследование и содержание под стражей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Магомедова. "Это означает, что жалоба коммуницирована. Как только Россия представит свои возражения, Европейский суд начнет ее рассмотрение по существу", - пояснила адвокат.

"Государству-ответчику будет предоставлена возможность представить, если оно пожелает, замечания по вопросу приемлемости и по существу жалоб", говорится в извещении ЕСПЧ, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Замечания властей России должны быть направлены в ЕСПЧ до 9 июня 2020 года, сказано в документе.

ЕСПЧ также зарегистрировал жалобы Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова, добавила Магомедова. По ее словам, Абдурашидов находится в подавленном состоянии и заявляет о давлении силовиков.

Как только стало известно, что суд коммуницировал жалобу Зиявудина Ашикова, обоих братьев перевезли из владикавказского СИЗО в Дагестан, отметила адвокат. По ее предположению, во владикавказском изоляторе Ашиковы находились, чтобы силовики оказывали на них психологическое давление. "И их перевод в Дагестан мы связываем только с новостями из Европейского суда. Потому что раньше, сколько бы мы ни обращались к следователю, он отказывался возвращать их в республику [Дагестан]", - сказала Сапият Магомедова.

Магомедова представляет в ЕСПЧ интересы арестованных, но от участия в деле она была отстранена 3 февраля по решению следователя, который счел, что адвокат, ранее представлявшая Омара Абдурашидова, из-за конфликта интересов теперь не может защищать Раипа и Зиявудина Ашиковых.

По словам Магомедовой, она пока не участвует в уголовном деле в качестве защитника. Жалобу на действия следователя, поданную в Советский райсуд Махачкалы 6 февраля, суд отказался рассматривать и вернул заявителю, сказала она.

"Такое решение было обосновано тем, что якобы я не указала, какие действия или решения следователя мною обжалуются. Это, конечно же, не так, видимо, судья просто не захотел рассматривать мою жалобу. Возврат моего заявления уже обжалован в вышестоящей инстанции", - сказала Сапият Магомедова. Апелляционная жалоба была подана 17 февраля, дата рассмотрения пока не назначена, уточнила адвокат.