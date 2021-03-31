Грозненские бюджетники получили разнарядки на субботники

31 марта 2021, 23:19

Работники грозненских детсадов и школ получили от чиновников указание поучаствовать в субботниках, которые по решению городских властей начинаются с 1 апреля.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно рассказывали о принудительном участии в субботниках. Так, в сентябре 2020 года бюджетники Урус-Мартановского района сообщили, что вынуждены были участвовать в субботнике, организованном местными властями, причем помимо территорий своих организаций они убирали дополнительно закрепленные за ними участки. В октябре работники бюджетных организаций Надтеречного района и школьники посетовали, что им пришлось заниматься очисткой берегов Терека, организованной властями Чечни.

Заставлять бюджетников участвовать в субботниках незаконно, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. Практика принуждения к участию в субботниках является продолжением традиций советских времен, заявила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

В Грозном с 1 апреля начинаются масштабные субботники, сообщил 29 марта на тот момент врио мэра Грозного Хас-Магомед Кадыров. "Санитарное состояние и благоустроенность города зависят от каждого горожанина. Благодаря совместным усилиям мы достигнем желаемого результата", - привело его слова издание "Чечня сегодня".

В тот же день Хас-Магомед Кадыров по результатам тайного голосования был утвержден в должности мэра Грозного.

Работники школ и детских садов назвали вынужденным участие в субботниках

В этом году от участия в субботниках освободили учителей начальных классов и предметников, у которых по расписанию в субботу есть уроки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" учительница начальных классов одной из школ Старопромысловского района Айшат. "Но предметникам все равно приходится вносить свою лепту в уборку территории школы и прилегающих улиц в дни, когда по расписанию у них нет уроков. А так, в субботниках от звонка до звонка принимают участие технический персонал школы и завхоз", - пояснила она.

Воспитательница младшей группы детского сада в Грозном Зарема рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она и ее коллеги получили указание от чиновников администрации Октябрьского района убрать не только территорию дошкольного учреждения, но и прилегающих к нему улиц. "Рядом с нашим садиком нет больших домов, вокруг – частный сектор. Так хозяйки около своего дома подметут, а дальше не убирают мусор, не занимаются побелкой деревьев. Это приходится делать нам", - возмутилась она.

1 апреля в рамках субботника в Грозненском лесничестве планируется провести массовое мероприятие, которое называется "Сады России", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Магомед, который собирается принять в нем участие. По словам Магомеда, в этом мероприятии также предполагается участие членов Совета старейшин Чечни, представителей консультативного Совета при главе республики и членов их семей. Руководит мероприятием Министерство природных ресурсов Чечни. "Мы не только будем благоустраивать территорию Грозненского лесничества, проводить санитарную чистку зеленых посадок. В этот день каждый из нас должен посадить дерево. Ведь во время боевых действий было уничтожено много зеленых насаждений, и мы должны восстановить то, что было утрачено", - сказал Магомед.

* - организация внесена в список НКО, выполняющих функции иноагента, решением Минюста России