Родственник Кадырова утвержден на посту мэра Грозного

31 марта 2021, 19:18

Хас-Магомед Кадыров по результатам тайного голосования назначен на должность мэра Грозного, сообщила городская дума.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта по рекомендации Рамзана Кадырова исполняющим обязанности мэра Грозного был назначен его родственник Хас-Магомед Кадыров. Иса Хаджимурадов, занимавший этот пост с февраля 2020 года, был переведен на должность замруководителя администрации главы и правительства Чечни. Хас-Магомед Кадыров 30 марта зарегистрировался на праймериз "Единой России" по кандидатам в Госдуму наряду с действующим депутатом нижней палаты российского парламента Адамом Делимхановым.

Хас-Магомед Кадыров – не первый родственник Рамзана Кадырова на посту мэра Грозного. В 2018-2020 годах эту должность занимал племянник Кадырова Ибрагим Закриев, а в 2012-2015 годах - Ислам Кадыров, который женат на племяннице жены Рамзана Кадырова. С должности мэра оба были переведены на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни: Ислам Кадыров в июле 2015 года, а Ибрагим Закриев - в феврале 2020 года.

Грозненская городская дума утвердила временно исполнявшего обязанности мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова в должности мэра, сообщается в решении от 29 марта, которое опубликовано сегодня на сайте думы.

"По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила назначить на должность мэра Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича. (...) Решение вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Хас-Магомед Кадыров в 26 лет был назначен главой УМВД по Грозному. В июле 2019 года, когда ему было 28 лет, он получил пост мэра Аргуна. В июле 2020 года Рамзан Кадыров назначил родственника на должность секретаря Совета безопасности Чечни, заявив, что тот "везде добивался высоких результатов, качественно и оперативно решал поставленные задачи". Назначение родственника главы Чечни мэром Грозного подрывает позиции людей из ближайшего окружения главы Чечни, в том числе спикера парламента Магомеда Даудова и советника главы региона, депутата Госдумы Адама Делимханова, считают Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.