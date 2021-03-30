Мэр Грозного Кадыров претендует на участие в думских выборах

30 марта 2021, 19:47

Родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров, назначенный в начале марта мэром Грозного, зарегистрировался на праймериз "Единой России" по кандидатам в Госдуму наряду с действующим депутатом нижней палаты российского парламента Адамом Делимхановым.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта по рекомендации Рамзана Кадырова исполняющим обязанности мэра Грозного был назначен его родственник Хас-Магомед Кадыров. Иса Хаджимурадов, занимавший этот пост с февраля 2020 года, был переведен на должность замруководителя администрации главы и правительства Чечни. Назначение родственника главы Чечни мэром Грозного подрывает позиции людей из ближайшего окружения главы Чечни, в том числе спикера парламента Магомеда Даудова и советника главы региона, депутата Госдумы Адама Делимханова, считают Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

Хас-Магомед Кадыров – не первый родственник Рамзана Кадырова на посту мэра Грозного. В 2018-2020 годах эту должность занимал племянник Кадырова Ибрагим Закриев, а в 2012-2015 годах - Ислам Кадыров, который женат на племяннице жены Рамзана Кадырова. С должности мэра оба были переведены на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни: Ислам Кадыров в июле 2015 года, а Ибрагим Закриев - в феврале 2020 года.

30-летний Хас-Магомед Кадыров подал документы на участие в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты Госдумы. На этот факт сегодня обратило внимание издание «Открытые медиа».

Электронное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения в депутаты Госдумы от "Единой России" будет проходить с 24 по 30 мая, сейчас идет период период регистрации кандидатов на праймериз. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Списки людей, которые желают выдвинуться в Госдуму от "Единой России" по тому или иному региону, можно просмотреть в соответствующем разделе партийного сайта. По состоянию на 19.30 мск в Чечне на праймериз для выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы заявились 11 человек, из которых 10 являются членами партии, а один беспартийным.

Заявки на участие праймериз "Единой России", помимо Хас-Магомеда Кадырова, подали три действующих депутата Госдумы от Чечни: Адам Делимханов, Шамсаил Саралиев и Магомед Селимханов. Также на место в федеральном списке "Единой России" для выборов в Госдуму претендует Муслим Хучиев - бывший мэр Грозного, ныне председатель правительства Чечни.

Хас-Магомед Кадыров в 26 лет был назначен возглавлял главой УМВД по Грозному. В июле 2019 года Хас-Магомед Кадыров, которому на тот момент было 28 лет, получил пост мэра Аргуна. В июле 2020 года Рамзан Кадыров назначил родственника на должность секретаря Совета безопасности Чечни, заявив, что тот "везде добивался высоких результатов, качественно и оперативно решал поставленные задачи".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне составляют родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.