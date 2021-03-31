Суд утвердил штраф по делу об оскорблении полицейских в Ростовской области

31 марта 2021, 07:41

Ростовский областной суд 30 марта оставил в силе штраф по делу об оскорблении в соцсети правоохранителей Владиславом Шульгой, обвиняемым в отравлении таллием сотрудников авиазавода. Шульга будет обращаться в Европейский суд по правам человека, сказал его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 августа 2020 года суд назначил обвиняемому по делу о массовом отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) жителю Таганрога Владиславу Шульге 10 тысяч рублей штрафа за оскорбление правоохранителей и судей в соцсети. 14 октября суд в Ростове-на-Дону направил дело об оскорблении на новое рассмотрение в Таганрогский городской суд, сославшись на допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения. 24 декабря Таганрогский горсуд во второй раз признал комментарий Владислава Шульги в соцсети оскорблением полицейских и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Шульга назвал административное дело необоснованным.

Ростовский областной суд оставил без изменений постановление о назначении Владиславу Шульге штрафа в 10 тысяч рублей, сообщил 30 марта адвокат правозащитной группы "Агора" Иван Бондаренко.

«Ходатайства были, в первую очередь, о привлечении к рассмотрению дела прокурора — его удовлетворили, прокурор был в заседании. В ходатайстве о ведении аудиопротокола судья отказал. В жалобах мы аргументировали, что невозможно доказать наличие состава правонарушения в действиях Шульги. В заключении специалистов было сказано, что «если полицейские, судьи и прокуроры являются социальными группами, то Шульга мог их унизить», соответственно, нужно было исследовать вопрос, являются ли они социальными группами. Ответ на этот вопрос был дан заключением эксперта по уголовному делу Цветковой 2015 года, иных доказательств не было. Мы, в свою очередь, предоставили массу документов: заключений экспертов и оправдательных приговоров о том, что как раз полицейские, судьи и прокуроры не являются социальной группой", - рассказал адвокат.

"Также мы говорили о том, что судья Таганрогского суда, которая вынесла решение о повторном наказании, не ответила на некоторые наши ходатайства и это основание как минимум для направления дела на новое рассмотрение, - отметил Бондаренко. - В экспертизах, которые были в деле, не было указано специальности эксперта, также не было предупреждения специалиста о даче ложных показаний. Будем обращаться в ЕСПЧ".

В 2015 году в отношении жительницы Таганрога Елизаветы Цветковой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, Цветкова загрузила на свой ноутбук листовки с высказываниями, призывающими "к враждебным действиям по отношению к сотрудникам полиции как к социальной группе". Затем Цветкова, по версии следствия, расклеила листовки на остановках общественного транспорта и на фонарных столбах. Сама Цветкова не признала себя виновной, в последнем слове она подчеркнула, что выступала против незаконных действий полицейских, напомнив суду о ряде резонансных дел. По мнению адвоката Цветковой, критика полиции не может рассматриваться по статье 282 УК РФ. В мае 2016 года Таганрогский горсуд приговорил Елизавету Цветкову к году исправительных работ с взысканием судебных издержек.

В Таганрогском городском суде также продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Шульги по обвинению в отравлении таллием. Следующее заседание назначено на 10.00 мск 6 апреля, следует из картотеки на сайте суда.