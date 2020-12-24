Житель Таганрога повторно оштрафован за оскорбление полицейских

24 декабря 2020, 12:53

Таганрогский горсуд во второй раз признал комментарий Владислава Шульги в соцсети оскорблением полицейских и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Шульга, обвиняемый также в отравлении таллием сотрудников авиазавода, назвал административное дело необоснованным.

Как сообщал "Кавказский узел", следователи завершили расследование дела о массовом отравлении работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) в мае. Обвинение в отравлении 34 сотрудников авиазавода было предъявлено коллеге потерпевших. По версии следствия, преступление совершено на почве личной неприязни. 18 августа суд назначил обвиняемому по делу жителю Таганрога Владиславу Шульге 10 тысяч рублей штрафа за оскорбление правоохранителей и судей в соцсети. 14 октября суд в Ростове-на-Дону направил дело об оскорблении на новое рассмотрение в Таганрогский городской суд, сославшись на допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

Отравление сотрудников ТАНТК таллием произошло в ноябре-декабре 2017 года. В апреле 2018 года силовики сообщили о задержании коллеги пострадавших. 6 сентября 2018 года его отстранили от работы по решению суда. Из материалов дела следует, что обвиняемый полностью признал свою вину, однако защита заявила, что он дал показания под давлением.

Таганрогский горсуд сегодня назначил Владиславу Шульге штраф в 10 тысяч рублей за возбуждении ненависти либо вражды, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Иван Бондаренко. "Ждем постановления и обжалуем его в областной суд", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" предусматривает до 15 суток ареста для физлиц. Под статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" подпадают действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Владислав Шульга назвал дело в отношении него необоснованным. "То, насколько [дело] высосано из пальца, однозначно свидетельствует о заказном характере. На мой взгляд, целью было быстренько сварганить две такие административки, чтобы сфабриковать на меня второе уголовное дело, которое нужно как "характеризующий материал", во-первых. И чтобы пустить как "рецидивиста" - во-вторых" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шульга.

Прокуратура не стала просить о проведении экспертизы, посчитав достаточным заключение экспертов от 2015 года, что сотрудники полиции являются социальной группой, добавил Бондаренко. "На заседании была старший советник юстиции Любашева, которая сказала, что "все законно и обоснованно". Нам не надо просить [о новой экспертизе], так как прокуратура должна доказывать наличие состава правонарушения, а они не доказали, посчитав, что экспертиза по уголовному делу неизвестного нам человека установила, что полиция является социальной группой, добавив прокуроров и судей по остаточному принципу, без ответов на эти вопросы", – рассказал адвокат.

В Таганрогском городском суде также продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Шульги по обвинению в отравлении таллием, рассказал другой адвокат Шульги Федор Ходеев. "Дело находится на стадии допроса свидетелей обвинения. Следующее заседание назначено на 29 декабря, в 9.30 мск" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ходеев.