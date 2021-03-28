28 марта 2021, 23:00

Волгоградские следователи приступили к проверке смерти подростка

17-летний подросток скончался в Волгограде после вечеринки на съемной квартире, медработники не смогли ему помочь, сообщило следствие.

Сегодня утром в квартире одного из домов по улице Гагарина Центрального района Волгограда обнаружено тело 17-летнего подростка, проинформировало Управление СКР по Волгоградской области. По предварительным данным, школьник и его друзья в ночь с 27 на 28 марта находились в арендованной на сутки квартире. Утром, после недолгого сна подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его друзья позвонили родителям и вызвали скорую помощь, однако он скончался на месте после приезда медработников. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Погибший подросток учился в одном из лицеев Центрального района Волгограда, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоял. Воспитывался в благополучной семье, проинформировала сегодня "Высота 102".

Молодому человеку через два месяца должно было исполниться 18, сообщил источник в правоохранительных органах. "К утру парень не жаловался на состояние, но в один момент упал", - привело слова источника V1. По предварительной информации, на вечеринке в компании употребляли алкоголь, курили кальян, добавил он.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2020 года 14-летний подросток, который остался на ночь без матери, погиб от отравления газом.

Примечание:

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