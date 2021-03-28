Пользователи Instagram потребовали суда над врачами за смерть Елены Мачкалян

28 марта 2021, 13:50

Врачи перинатального центра Волжского должны понести ответственность за смерть Елены Мачкалян после родов, указали пользователи соцсети, выразив поддержку Араму Мачкаляну, потерявшему жену и ребенка.

Как писал "Кавказский узел", дело акушеров-гинекологов перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой рассматривает Волжский горсуд. 25 марта допрошенные судом эксперты назвали неправильные действия врачей причиной смерти волгоградки Елены Мачкалян, умершей после родов.

Елена Мачкалян умерла 29 января 2017 года после родов. Ее супруг Арам Мачкалян полагает, что обвиняемые допустили врачебную ошибку, которая привела к смерти женщины, а "смерть ребенка носит уже косвенный характер". При проведении вскрытия тела Елены вместо одного диагноза поставили другой, причем печень женщины подменили печенью неизвестного мужчины, считает он. В служебном подлоге, связанном с подменой биологических образцов умершей, обвинен руководитель патологоанатомического бюро Вадим Колченко и две его подчиненные. 16 марта обвинитель попросил суд приговорить Колченко к 14 годам колонии, а его подчиненных – к трем годам колонии-поселения. Колченко и его подчиненные в последнем слове заявили суду о своей невиновности и попросили их оправдать.

Публикация о том, что прокурор потребовал приговорить патологоанатома к 14 годам колонии, была размещена 16 марта в Instagram-паблике "ЧП Волгоград", на который подписаны 140 тысяч пользователей соцсети. К 13.49 мск 28 марта запись набрала 2,6 тысячи отметок "нравится", под ней размещено 122 комментария.

Авторы многих из них выразили поддержку Араму Мачкаляну. "Как же мы ждали, когда справедливость восторжествует! Арам огромный молодец, что все-таки добился правды", - написал, в частности, пользователь miss_di34. "Муж молодец, добился правды. Уважение ему", - согласилась tatiana_5525.

"Я помню эту грустную историю. Супруг погибшей Елены «стучался во все двери», ища справедливого наказания виновным в этой трагедии. Рада, что у него это получилось и хватило сил на все", - написала zhurba137.

"Супруг покойной Елены, Арам его зовут, он большой молодец, с тех времен только давит на газ и добивается своего, я его очень хорошо знаю и его силу духа", - указал sanekgrigorya. "В таком случае можно сказать, что герои нашего времени есть, они добиваются правды, и это здорово!" - ответила vasilevaokcana1973. "Молодец, Арам! Прошёл круги ада, не пожелаешь такого и врагу, но добился правды!"- написала marihka_dma.

Другие пользователи соцсети напомнили участникам дискуссии, что в причастности к смерти женщины обвиняется не патологоанатом, а врачи. "Да, он причастен к этой истории, но чтоб виноват в смерти - нет и ещё раз нет, в морг женщина поступила уже мертвой", - написала, в частности, privezenceva. "А он не виноват в смерти, он только сделал так, что смерть девушки оказалась [следствием] стечения обстоятельств, а не вины врачей", - предположила в ответ katena1188.

"Это понятно, подлог и введение следствия в заблуждение и прочее. Но, пардон, не патологоанатом убил женщину", - согласилась irinka16111983. "Пусть ответят по полной программе [...]. Родственников очень жаль, что им пришлось пережить", - написала larisakovalenkovlasova.

"А врачам за врачебную ошибку что? Про них забыли?" – поинтересовалась anna.4841nail. "Сотрудники перинатального центра должны быть наказаны также! По большей степени они виноваты!" – высказала свое мнение dolli_olli. "Лишить причастных к этому дипломов врача. Разве можно после такого отношения к людям, пришедшим за помощью с надеждой и верой к этим врачам, оставить их", - написала irinacamen.