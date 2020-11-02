02 ноября 2020, 14:02

Жительница Волгоградской области осуждена после гибели трех сыновей

Суд приговорил к году колонии-поселения жительницу Ольховского района, трое несовершеннолетних детей которой умерли во время пожара, когда остались дома одни, сообщила сегодня прокуратура Волгоградской области.

Фроловский городской суд счел 45-летнюю женщину виновной по уголовной статье "Причинение смерти по неосторожности", она также полностью признала вину. Согласно приговору, 22 августа 2018 года она ушла из дома, оставив 12-летнего сына и двоих 11-летних братьев-близнецов, страдавших психическим расстройством. Начался пожар, дети отравились угарным газом.

Ранее это уголовное дело прекращалось за примирением сторон, но областная прокуратура добилась пересмотра этого решения и, в итоге, обвинительного приговора, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте надзорного ведомства. С кем примирилась мать погибших детей, не уточняется.

Детей пытался спасти их старший брат, который первым вернулся домой и увидел пожар. Молодому человеку не удалось войти в дом, уже объятый пламенем. Из-за проблем со связью вызвать пожарных не удалось. Местные жители не смогли потушить огонь своими силами, поскольку в  Нежинском сельском поселении был сломан трубопровод, и не было воды напомнило сегодня издание V1.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2020 года два человека погибли при пожаре в санчасти для осужденных в Урюпинске. Возгорание произошло в комнате, где хранились вещи осужденных. Двое больных скончались от отравления дымом, сообщила пресс-служба УФСИН по Волгоградской области.

Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Потушен пожар в Волгоградской области", "Утечка газа названа причиной взрыва на заводе в Экажево".

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