Потушен пожар в Волгоградской области

02 октября 2020, 09:05

Хозяйственные постройки сгорели при пожаре в Городищенском районе Волгоградской области, а не жилые дома, как сообщалось ранее. Пострадавших нет, проинформировало МЧС.

Как писал "Кавказский узел", степной пожар начался днем 1 октября в районе поселка Микоян, горела сухая трава. В МЧС позднее сообщили, что огонь охватил жилые дома.

При пожаре 1 октябя в Городищенском районе горели несколько нежилых строений садоводческого товарищества "Родник", уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожар тушили 62 человека, были задействованы 24 единицы техники и пожарный поезд. К вечеру 1 октября огонь был локализован, а позднее потушен. "Погибших и пострадавших нет", - говорится в сегодняшнем сообдщении на сайте регионального управления МЧС.