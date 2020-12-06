Подросток скончался от отравления газом в Волгограде

06 декабря 2020, 23:54

Вероятной причиной гибели 14-летнего подростка на севере Волгограда стало отравление газом. По данному факту начата доследственная проверка, сообщил Следком.

Информация о смерти ребенка в Тракторозаводском районе Волгограда поступила 5 декабря. По данным следствия, погибший проживал вместе с матерью в арендованной комнате на цокольном этаже частного одноэтажного жилого домовладения, "где так же располагались кухня и система газового обогрева".

"В среду, 2 декабря, женщину госпитализировали в связи с вирусным заболеванием, а ее сын остался дома один. Утром 5 декабря хозяин жилища обратил внимание на запах газа. Спустившись на нижний этаж, он обнаружил [...]тело мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления Следкома по Волгоградской области.

По словам хозяина дома, "огонь в газовом котле потух, но прибор не отключился".

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года два человека погибли при пожаре в санчасти для осужденных в Урюпинске. Возгорание произошло в комнате, где хранились вещи осужденных. Двое больных скончались от отравления дымом, сообщила пресс-служба УФСИН по Волгоградской области.