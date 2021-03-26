Нальчане пожаловались на стихийную свалку около многоэтажки

26 марта 2021, 08:25

Около многоэтажного дома по улице Ахохова в Нальчике убрали контейнерную площадку, и возникла стихийная свалка мусора, пожаловались местные жители в Instagram. В появлении свалки виноваты сами жильцы дома, предположили их оппоненты.

О куче мусора около одной из многоэтажек в Нальчик сообщил Instagram-паблик patriot_nalchik, на который подписано около 185 тысяч пользователей. На странице паблика 25 марта была опубликована фотография, на которой показана свалка около дома. "Ахохова, 190А, корпус 1. Мусор никто не убирает уже два месяца", – сказано в описании к изображению.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 08.00 мск 26 марта эта запись набрала 823 отметки "нравится" и 155 комментариев. Часть их авторов, которые позиционировали себя в качестве местных жителей, рассказали, что свалка около многоэтажки находится уже длительное время. "Сегодня проходила мимо этого дома. Такой красивый дом, но постоянно лежит гора мусора", – написала dikinovaasiyat.

"Там стояла мусорка. Но так как жильцы дома не хотели платить (они считали что 18 рублей дорого). В общем мусорку убрали в связи с отказом жильцов платить. Они сказали, что найдут дешевле. Теперь нет мусорки. И сами же всё равно мусор там бросают. Кто должен за ними там убирать?" – задалась вопросом d.zalina8.

"Лично я проживаю на Ахохова, 190А (рядом стоящий дом). Мусор вывозят регулярно и своевременно! Никаких вопросов к "Экологистике" нет! А если указанный дом застройщик не обеспечил отведенным для мусора местом с соответствующими баками, это проблемы жильцов, а не "Экологистики", – считает пользователь 888ruthless888.

Часть других комментаторов также раскритиковала местных жителей за свалку. "Мой брат с семьей живет в этом доме. Они каждый день носят мусор (рядом по улице Чернышевского у дома есть пустые мусорные баки) и выкидывают туда. Другим жильцам лень донести туда. Ужас! Как можно выбрасывать мусор возле своего дома! Почему администрация города ничего не предпринимает", – возмутилась 2021amira.

"Хорошо, что вот это выложили! Может, хоть так можно достучаться до людей. Уже и камеру повесили, объявление повесили, чтоб не оставляли там. Живу в доме по Ахохова, эта свалка прям у въезда во двор. Лично я выношу и выкидываю мусор в баки, которые находятся позади дома. Неужели тяжело обойти со стороны углового подъезда, там ведь поставили дополнительный бак", – написал пользователь 13d01d.

"Все жильцы видимо забыли, что чисто там, где не сорят", – отметила lika_lika07. "Мне интересно, сами же люди [мусорят] и сами тут жалуются", – написал пользователь bbbm.0008. "Нет чтобы купить мусорный бак! Вот люди странные", – считает пользователь afelijaqwe. "Неделю назад администрация вывозила там целый КамАЗ, – поделился alim77787.

Еще одна часть пользователей посетовала, что проблема с мусором актуальна и в других районах Нальчика. "Проживаю в новостройке на Московской, дети, не доходя до бака, кидают мусор, из окон выбрасывают пакеты... Кто за вас должен убирать, скажите, пожалуйста?! Чему вы учите своих детей?" – возмутилась zhanna_____001.

"У нас тоже пять лет почти стоит дом на Чапаева. Нам везде отказались поставить мусорный бак! Вот и приходится тащить мусор до ближайшего контейнера, а это почти километр", – пожаловалась kristinakristi07.

На 08.10 мск 26 марта на сайте ООО "Экологистика" нет комментариев относительно стихийной свалки мусора около многоэтажного дома по улице Ахохова в Нальчике.

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора в городе. Так, 12 марта 2020 года в Instagram была опубликована заметка про кучи мусора на улице Кулиева. А 3 февраля нальчане сообщили, что мусорки в городе часто бывают переполненными из-за нехватки контейнеров, что приводит к возникновению стихийных свалок на некоторых улицах.