Родственники Гезмахмаева раскритиковали его в эфире государственной телекомпании

24 марта 2021, 16:25

Бывший полицейский Сулейман Гезмахмаев, рассказавший "Новой газете" о внесудебных казнях в Чечне, употреблял психотропные вещества и сбежал из России, задолжав крупные суммы денег, заявили его родные в эфире государственной телекомпании "Грозный".

Как писал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий. После публикации его родственники в Чечне получили угрозы. Силовики интересовались, где сейчас находятся мать, брат и сестра бывшего полицейского, а также потребовали, чтобы Сулейман объявил свой рассказ выдумкой, иначе у его семьи будут проблемы, сообщил 17 марта Правозащитный центр "Мемориал"*.

Давление на родственников Сулеймана Гезмахмаева ничего не даст силовикам, так как дело имеет невероятный резонанс, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. С учетом заинтересованности властей Чечни в публичном покаянии Гезмахмаева даже его дальним родственникам стоит опасаться за свою жизнь, уверен глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. Бывший сотрудник полка полиции им.Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев стал первым, кто не испугался публично и под своим именем рассказал о внесудебных казнях, совершаемых чеченскими силовиками в 2016-2017 годах, указано в биографической справке, составленной "Кавказским узлом".

Когда Сулейман Гезмахмаев еще находился в Чечне, родные заметили, что он сильно похудел, и выяснили, что полицейский употребляет наркотики, заявил его родной дядя Салман Гезмахмаев в сюжете ЧГТРК "Грозный", опубликованном сегодня на странице телекомпании в Instagram. "Таблетки какие-то, говорят, есть. Он подсел на них, и у него крыша начала ехать. В долги влез", - сказал Салман Гезмахмаев.

Дядя бывшего полицейского отметил, что после отъезда из Чечни Гезмахмаев не выходил на связь с родными. "Он продался, за деньги продался, видно же все", - говорит Салман Гезмахмаев на видео. Он также рассказал, что родным пришлось отдавать за Сулеймана долги.

Салман Гезмахмаев говорит частично по-русски, а частично по-чеченски. В сюжете также выступили другой дядя бывшего полицейского, Имран Гезмахмаев, и двоюродный брат Ильван Гезмахмаев, которые говорят по-чеченски.

"Новая газета" с начала 2017 года расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016-го и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты. После публикации рассказа Гезмахмаева в "Новой газете" бойцы полка имени Кадырова в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация по решению Министерства юстиции РФ включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.