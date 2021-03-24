Родственники Магамадова и Исаева отпущены после задержания в Чечне

24 марта 2021, 13:08

Силовики задержали в Чечне около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, чтобы выяснить, где находятся родители юношей, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть". Сегодня ночью всех задержанных отпустили.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 февраля силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню двух уроженцев республики – 20-летнего Салеха Магамадова и его родного брата Исмаила Исаева. Юрист "Российской ЛГБТ-сети" подал заявления о похищении, незаконном лишении свободы, превышении полномочий в отношении молодых людей. Отец задержанных покинул Чечню после угроз, так и не добившись встречи с ними. На встрече с адвокатами братья сообщили об избиениях и угрозах в Чечне, а также что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на Магамадова и Исаева.

Салех Магамадов и Исмаил Исаев арестованы по решению суда и находятся в СИЗО №2 в Грозном. 7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве боевикам, отметила обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

23 марта силовики задержали в селе Комсомольском Урус-Мартановского района Чечни родственников Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, сообщил сегодня пресс-секретарь "Российской ЛГБТ-сети" Тим Бесцвет. По его словам, очевидцы насчитали около 20 задержанных.

Этих людей удерживали до двух часов ночи, допрашивая о том, где находятся родители Исаева и Магамадова. Затем жителей Чечни отпустили, не оформив протоколов о задержании. Тим Бесцвет подчеркнул, что объективных причин для задержания не было, пишет "Новая газета".

Напомним, что Исаев и Магамадов были среди задержанных в апреле 2020 года "чеченских блогеров". В апреле 2020 года в соцсетях появились видео с извинениями жителей Чечни за участие в группе "Осал нах 95" ("Пустые люди"). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и группах других мессенджеров оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне, назвав ники нескольких задержанных.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о практике публичных извинений - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.