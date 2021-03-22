Тайник с боеприпасами найден в Дагестане

22 марта 2021, 10:13

Схрон с патронами, продуктами и одеждой, найденный в Дагестане, принадлежал убитым несколько лет назад боевикам цумадинской группировки, предположили силовики.

Схрон боевиков, найденный силовиками "в одном из районов республики", был оборудован, по предварительным данным, в 2016 году, сообщила пресс-служба Объединенной группировки войск в Дагестане.

"Изъято более 100 патронов к стрелковому оружию, палатки, туристическая одежда, продукты питания и приспособления для приготовления пищи. Принадлежал схрон участникам ранее ликвидированной бандгруппы "Цумадинская", - приводит сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

По данным пресс-службы Объединенной группировки войск, тайник был найден "в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий", сообщает сегодня РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" писал, что предполагаемый лидер цумадинской группировки Магомед Абдулхаликов, находившийся в федеральном розыске с 2014 года, был убит в январе 2016 года во время спецоперации в селе Кванада Цумадинского района.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.