Силовики рапортовали о тайнике убитого в Дагестане боевика

10 марта 2021, 15:46

Саперы уничтожили запалы гранат, которые находились в тайнике Кизлярском районе Дагестана, сообщила сегодня Росгвардия. Схрон принадлежал боевику, убитому несколько лет назад, предположили силовики.

Схрон, закопанный в землю возле поливного канала в селе Красный восход, обнаружили сотрудники полиции. Из тайника были изъяты шесть гранат и более 600 патронов различного калибра со следами коррозии. Запалы от гранат были уничтожены на месте сотрудниками Росгвардии, остальные боеприпасы переданы в МВД для проведения экспертизы, отчиталась сегодня Росгвардия.

По предварительным данным, схрон принадлежал члену группировки "Кизлярская", убитому в 2012 году в ходе спецоперации в Кизлярском районе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал, что 13 сентября 2012 года в Кизлярском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу боевиков, в ходе боестолкновения один военнослужащий был ранен, один боевик убит.

Напомним, Рустам Гасанов, который, по данным силовиков, являлся лидером "кизлярской" группы боевиков, был убит 8 июня 2012 года в Южно-Сухокумске в 312 километрах к северо-западу от Махачкалы в ходе контртеррористической операции. В 2003 году он был осужден и отбывал наказание за грабеж, в сентябре 2009 года перешел на нелегальное положение и был объявлен в федеральный розыск, сообщил в июне 2012 Национальный антитеррористический комитет. Вместе с ним были убиты еще пять человек.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей в Дагестане.