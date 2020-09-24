Охотник назван владельцем схрона с оружием возле колонии в Шамхале

24 сентября 2020, 13:00

Оружие, найденное около дагестанской колонии, из которой сбежали шесть заключенных, принадлежит местному охотнику, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно о побеге шести заключенных из колонии №2 под Махачкалой. Большинство сбежавших отбывали длительные сроки наказания, побег из колонии был совершен через подкоп, сообщил источник в правоохранительных органах. Рядом с колонией был обнаружен схрон с оружием, какое оружие находилось в нем, не сообщалось. По предварительным данным, тайник был предназначен для беглых осужденных, сообщил источник.

После побега осужденных "сотрудники правоохранительных органов исследовали всю близлежащую местность и обнаружили вблизи колонии карабин Симонова и гладкоствольное оружие", приводит слова источника РИА "Дагестан".

Владелец оружия, обнаруженного недалеко от колонии, установлен, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Установлено, что (оружие) схоронил местный охотник, хозяин нашелся", - цитирует слова источника "Интерфакс".

Напомним, что власти Дагестана установили вознаграждение за помощь в поимке сбежавших осужденных. Из бюджета Дагестана будет выделено до одного миллиона рублей тем, кто поможет силовикам в розыске сбежавших из колонии осужденных, заявил глава республики Владимир Васильев. Он также призвал заключенных одуматься и прийти с повинной.