23 сентября 2020, 22:46

Васильев пообещал выплатить миллион за информацию о беглых заключенных

Из бюджета Дагестана будет выделено до одного миллиона рублей тем, кто поможет силовикам в розыске сбежавших из колонии осужденных, заявил глава республики Владимир Васильев. Он также призвал заключенных одуматься и прийти с повинной.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно о побеге шести заключенных из колонии №2 под Махачкалой. Большинство сбежавших отбывали длительные сроки наказания, побег из колонии был совершен через подкоп, сообщил источник в правоохранительных органах. УФСИН по Дагестану начало служебную проверку, региональное МВД для поимки сбежавших подняло в регионе весь личный состав, а Следком возбудил уголовное дело по статье о халатности

За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, сбежавших из исправительной колонии в поселке Шамхал будет выплачено до 1 миллиона рублей, заявил сегодня глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с руководителями районов и городов. При наличии информации необходимо звонить по номерам: 112 или 99-45-00. Васильев также попросил помощи в распространении этой информации всех глав муниципалитетов.

"Важно упредить беду и не допустить горя в семьях наших жителей, которые доверили нам управлять сегодня и в районах, и республике", - приводятся слова Васильева на сайте главы республики. Также сообщается, что деньги на вознаграждение выделены из бюджета республики. 

Глава региона призвал сбежавших явиться с повинной. "Закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации, и мы будем всячески этому способствовать. Всякое бывает, поддались за компанию. Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие", - заявил Васильев на совещании.

Напомним, что Управление МВД по республике опубликовало фотографии и фамилии сбежавших осужденных - Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов и Магди Мириев - и призвало всех, кто столкнется с осужденными "не предпринимать никаких действий или попыток задержать заключенных", а обращаться в полицию.

Примечание:

"В колонии-поселении в Дагестане осужденный исчез за два дня до освобождения, заявили его родственники", "Махи Идрисов сбежал из-под ареста в Махачкале", "Муса Мусаев досрочно вышел на свободу".

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