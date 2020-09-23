Побег заключенных обернулся уголовным преследованием руководства дагестанской колонии

23 сентября 2020, 22:04

Побег шести осужденных из колонии в поселке Шамхал стал возможным из-за халатности руководства учреждения, утверждает Следком. Силовики обнародовали фотографии и фамилии сбежавших.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно о побеге шести заключенных из колонии №2 под Махачкалой. Большинство сбежавших отбывали длительные сроки наказания, побег из колонии был совершен через подкоп, сообщил источник в правоохранительных органах. УФСИН по Дагестану начало служебную проверку, региональное МВД для поимки сбежавших подняло в регионе весь личный состав.

После побега шести заключенных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы дагестанское управление Следкома возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

"[Побег] стал возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Управление МВД по республике опубликовало фотографии и фамилии сбежавших осужденных - Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов, Магомед Абдулкадиров, Махмадрасул Машрабов и Магди Мириев.

"Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить об этом по телефонам: 102, 112, 8 969 888-99-90. Сами не предпринимайте никаких действий или попыток задержать заключенных, столкнувшись с ними! Обратитесь в полицию!" - отмечается на сайте ведомства.

Один из сбежавших осужденных отбывает 15-летний срок наказания за убийство, двое приговорены к 12 годам колонии за наркотики, один – к восьми годам и еще двое – к срокам не меньше восьми лет, ранее сообщил сотрудник пресс-службы Управления МВД по Дагестану.

Рядом с исправительной колонией в Шамхале силовики нашли тайник с оружием, сообщил источник "Интерфакса". "Тайник с оружием, по предварительным данным, был предназначен для беглых осужденных", - приводит агентство слова источника, который не уточнил, какого вида оружие было обнаружено в схроне.

Телеканал "Рен-ТВ" показал фотографии сделанного заключенными тоннеля. На снимках видно, что на входе в тоннель стоит лестница, внутри установлены деревянные подпорки, есть освещение. По данным канала, длина тоннеля 60 метров, осужденные копали его ведрами около года.

"[Заключенные] даже смастерили вентиляцию для подачи свежего воздуха. Выход из тоннеля сейчас охраняют бойцы … Эта исправительная колония строгого режима находится в поселке Шамхал. Осужденные здесь работают в цехах. Как раз в одном из них они и стали копать путь на свободу", - сообщается в телесюжете.

Надзиратели колонии не видели убегающих, а случайно обнаружили подземный коридор. "При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого был выявлен факт отсутствия шести осужденных", - заявил в эфире начальник пресс-службы УФСИН по Дагестану Амирхан Гасанов.

Одежду заключенных обнаружили рядом с речным каналом, среди беглецов - четверо дагестанцев и двое граждан Таджикистана, утверждается в сюжете.

На сайте УФСИН по Дагестану на 22.05 мск сегодня нет информации о побеге заключенных из колонии под Махачкалой.