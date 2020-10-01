01 октября 2020, 16:14

Силовики связали тайник с боеприпасами и табасаранских боевиков

У села Джули в Дагестане найдены боеприпасы к стрелковому оружию. Схрон принадлежал боевикам табасаранской группы, сообщили сегодня в управлении Росгвардии по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", октября 2016 года в рамках контртеррористической операции в Табасаранском районе были убиты три человека, среди них - лидер табасаранской группы боевиков Магомеднаби Оруджев, в июне 2016 года в ходе спецоперации был убит еще один боевик.

Схрон с боеприпасами обнаружен у села Джули Табасаранского района Дагестана, сообщила сегодня пресс-служба управления Росгвардии по республике. "В ходе осмотра местности ранее уничтоженного блиндажа в лесу была обнаружена закопанная в землю 20-литровая пластиковая бочка, в которой находилось более 60 боеприпасов к стрелковому оружию", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В тайнике также были найдены телефон, замыкатель с проводами, разгрузочный жилет, поражающие элементы, медикаменты, лента с арабской вязью. Тайник принадлежал убитым в июне 2016 года членам табасаранской группы, цитирует сообщение Росгвардии "Интерфакс".

Вооруженные инциденты в Табасаранском районе продолжились и после того, как силовики отчитались о ликвидации группировки боевиков. В перестрелке около села Дарвага 16 апреля 2020 года в Табасаранском районе силовики убили водителя машины. По словам источников, водитель не подчинился требованиям остановить машину и начал стрелять, после чего полицейские открыли ответный огонь. Никто из силовиков не пострадал. Силовики заявили, что в машине обнаружено автоматическое оружие и самодельное взрывное устройство.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". 

Примечание:

"Житель Дагестана осужден на три года колонии за содействие терроризму", "Осужденный за помощь террористам житель Дагестана не смог оспорить приговор", "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане".

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