Видео c места перестрелки в Дагестане вызвало недоверие у пользователей Instagram

16 апреля 2020, 16:03

Силовики пока не опознали убитого сегодня в Табасаранском районе. Пользователи соцсети потребовали опубликовать видео самой перестрелки, а не только ее последствий.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах Дагестана сообщили, что сегодня близ села Дарвага Табасаранского района произошла перестрелка между силовиками и водителем машины, который отказался остановиться. Водитель был убит. Этот вооруженный инцидент стал первым в республике с июня 2019 года.

Убитый пока не опознан, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в дагестанском управлении Следкома по Дагестану. К 16.03 мск 16 апреля на сайте ведомства не появилось информации об этом вооруженном инциденте.

В районе, где произошла перестрелка, не проводилось никаких спецопераций, отметил корреспонденту "Кавказского узла" источник в спецслужбах Дагестана. Сотрудник администрации селения Дарваг Табасаранского района рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перестрелка произошла достаточно далеко от села, в трех-четырех километрах от границы Табасаранского и Дербентского районов.

В машине убитого найдена бомба, заявило МВД

Перестрелка произошла сегодня в 04.45 мск на восьмом километре трассе Мамедкала - Хучни в Табасаранском районе, во время полицейского рейда, управление МВД по Дагестану. На машине, которую пытались остановить сотрудники полиции, не было государственных номеров. Стрелявший водитель убит. Силовики не пострадали, хотя пули повредили служебную машину, говорится в сообщении.

В салоне машины, которой управлял нападавший, найдены, в частности, автоматическое оружие с обрезанным и укороченным стволом и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета. Это вещество передано на экспертизу, отчиталось ведомство на своем сайте.

На видео, которым сопровождается публикация, демонстрируется машина полиции с пробитым пулей капотом и разбитым зеркалом заднего вида, а также изрешеченный пулями черный "ВАЗ" без номерных знаков. В салоне "ВАЗа" лежит тело человека. На земле разложены автомат и коробка с патронами.

Служебная машина получила семь пулевых пробоин, говорится в сегодняшней публикации на странице МВД Дагестана в Instagram. Там также уточняется, что помимо автомата и пакета с белым порошком в машине обнаружено самодельное взрывное устройство и большое количество продуктов питания. За два часа, к 16.03 мск 16 апреля, эта публикация собрала 33,7 тысячи просмотров и 357 комментариев. У паблика 244 тысячи подписчиков.

Пользователи Instagram не поверили версии силовиков

Пользователи соцсети сочли версию правоохранителей неправдоподобной. "Не пойму - один за рулем, и одновременно из калаша еще стрелял. Там, видимо, Шварценеггер ездил", - сыронизировал blatnoy_udar001vip. "В детском саду ребёнок не поверит этому - без номеров с полным арсеналом катались", - написал 2435mmm. Что-то тут не то. <...> ехал без номеров? Да быть такого не может, это же самоубийство", - заявил omarkadiev.

"А кто верит?" - написал ajabbor87. "Чушь какая-то", - добавил 02mdag07. "Как же надоело, одно и то же: "При попытке остановить авто из салона открыли огонь, и был ликвидирован". Придумайте что-нибудь новое, а то людям уже неинтересно", - высказался kuliev_ruslan001. "Что-то совсем неправдивая история с арсеналом и белым порошком, который изымается почти у каждого, совершившего преступление. Найдите уже какую-нибудь другую схему, а то народ уже "прохавал" вашу игру", - добавил sogcas.

Многие комментаторы отметили, что видео, представленное полицией, не содержит кадров самой перестрелки. "Полный фарс, пока не выложите видео с регистратора", - написал m_m_a_z_a_. "Где видеозапись из машины ДПС с повелением остановиться?" - спросил uyfhke. "Покажите видео с их регистратора. <...> человек, ехавший впереди, никак не мог стрелять в того, кто едет сзади", - указал hanmagomedovmarat.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.