Правозащитники упрекнули власти Армении в нежелании реформировать Избирательный кодекс

20 марта 2021, 07:42

Власти Армении искусственно затянули реформирование Избирательного кодекса, поскольку после его обновления будет ограничено влияние административного, финансового, криминального ресурсов на итоги выборов, и избиратели смогут отдавать голоса за партии, а не отдельные фигуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 20 июня состоятся выборы в парламент. Соглашение об этом достигнуто после консультаций с представителями парламентских партий, отметил он. Выборы в парламент станут выходом из сложившегося политического кризиса в Армении, считают политологи.

1 марта Никол Пашинян анонсировал проведение в октябре референдума о переходе от парламентской к полупрезидентской форме правления и напомнил оппозиции о предложении провести внеочередные парламентские выборы. 9 марта были инициированы изменения в Избирательный кодекс. В частности, предлагается устранить рейтинговую избирательную систему и вернуть пропорциональную, снизить проходной барьер для партий с 5% до 4%.

Аналитик назвал искусственной заморозку разработки нового Избирательного кодекса

19 марта в ереванском Клубе общественной журналистики "Медиа Центр" состоялось интерактивное обсуждение на тему "Внеочередные выборы: без нового Избирательного кодекса?", передал корреспондент "Кавказского узла".

Изменения Избирательного кодекса содействуют политической борьбе между партиями, и ограничит влияние административного, финансового и криминального ресурсов на итоги выборов, заявил в ходе обсуждения координатор программ общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Ионесян.

Ионесян отметил, что в новом Избирательном кодексе не будет рейтинговой системы, которая, по его словам, препятствует формированию политической борьбы между партиями. "Должна быть борьба политических идеологий и программ, а не авторитетов, в том числе, криминальных. Рейтинговая система позволяет включить в список кого-то влиятельного, который приносит голоса партии", – пояснил координатор "Союза информированных граждан".

Вице-спикер парламента от правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян не исключил, что выборы пройдут по действующему Избирательному кодексу. "Сложившая ситуация требует быстрых решений", – сказал он 19 марта. Глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян считает, что внеочередные выборы должны быть проведены по действующему Избирательному кодексу. "На данном этапе нет консенсуса у политических сил касательно поправок", – заявил он 19 марта. Представители "Процветающей Армении" относительно изменений в Избирательный кодекс пока не высказывались.

В проекте есть положения, исключающие использование админресурса, с подробным описанием, что такое админресурс, что запрещается чиновникам во время предвыборной кампании, добавил Ионесян. "Кроме этого, будут изменены правила агитации и финансирования. Предлагаются, в частности, ограничения, исключающие недобросовестное воздействие бизнеса и СМИ в предвыборную борьбу. Также будет запрещено, чтобы кто-то один мог бы за собственный счет тратить сотни миллионов драмов на агитацию. Ограничения финансирования для кандидатов будут установлены в размере пяти миллионов драмов (около 9,5 тыс. долларов, – прим. "Кавказского узла"), а их сторонникам – 500 тысяч драмов (около 950 долларов, – прим. Кавказского узла"). Параллельно разработаны поправки в Уголовный кодекс, в случае попытки профинансировать через подставных "сторонников". Эти механизмы позволят защитить выборы от олигархии и незаконного финансирования", – рассказал он.

Ранее, армянские политологи указали на готовность премьер-министра использовать админресурс на выборах.

Ионесян раскритиковал правящую силу за нежелание принимать Избирательный кодекс. "На первый взгляд, кажется, что правящей силе выгодно принятие поправок, так как на политической арене есть силы, у которых ресурсов в разы больше. Однако правящая сила хорошо оценила, что если их оппонентами будет прежняя элита, они спокойно победят. И не хотят, чтобы их [правящей силы] оппонентами были политические силы, у которых нет ресурсов, но есть серьезный капитал – политическая идеология и программа. Правящая сила опасается борьбы с ними", – подчеркнул представитель гражданского общества.

Он назвал выдуманными оговорки политических сил о несвоевременности обсуждения и принятия нового Избирательного кодекса. "Все доводы, что ЦИК не успеет подготовиться, что нет политического консенсуса вокруг этого вопроса, не имеет никакого обоснования. В октябре 2018 года все те, кто сегодня выступает против изменения – и "Просвещенная Армения", и "Процветающая Армения", и правящая сила – не выражали озабоченность по поводу принятия кодекса, хотя тогда до выборов оставался всего 41 день, тогда как сейчас – 94 дня. Кстати, тогда республиканцы провалили голосование в первом чтении. Все оговорки правящей силы – блеф. У власти нет политической воли и желание менять Кодекс, который не соответствуем ее интересам удержать власть", – считает Ионесян.

В июне 2018 года Пашинян постановил сформировать комиссии по реформированию избирательного законодательства. Реформа застрахует выборы от фальсификации, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

Правозащитники назвали предвзятым действующее избирательное законодательство

Объявление даты внеочередных выборов – это политическое соглашение, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. По его словам, для реализации соглашения нужны процедуры, регламентированные законом – отставка премьера, дважды не избрание нового и роспуск парламента в силу права, которые на данном этапе еще не очерчены. "Насколько соглашение благоприятно скажется на политической ситуации, пока сказать сложно. Но то, что внеочередные выборы разрешат политический кризис, это, бесспорно, факт. Соглашение переносит политические процессы в конституционные рамки, а не восстаний или захвата власти", – заявил он в ходе обсуждения.

Армянское законодательство предусматривает роспуск парламента в силу права в двух случаях. Первый регулируется статьей 149 Конституции, согласно которой парламент распускается в случае отставки премьера. Второй, согласно статьи 151 Конституции, если программу правительства не одобряет большинство депутатов. Согласно статье 91 Конституции, выборы в парламент не проводятся во время военного положения. Выборы могут быть проведены не ранее чем через пятьдесят и не позднее чем через шестьдесят пять дней после окончания военного положения. Согласно статье 92 Конституции, внеочередные парламентские выборы проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска законодательного органа. Согласно статье 92 Конституции, внеочередные выборы назначает президент. Учитывая регламентированные сроки, чтобы выборы состоялись 20 июня, парламент должен быть распущен не ранее 6 мая, но не позднее 21 мая. При этом на время выборов Пашинян останется исполнять обязанности премьера.

Сакунц отметил, что изменение Избирательного кодекса гарантирует свободные выборы. Работы по изменению кодекса начались еще в 2018 году, напомнил правозащитник. "Сформированная после "бархатной" революции комиссия по изменению избирательного законодательства, прекратила свою деятельность после декабрьских выборов [2018 года]. Активная работа началась в последние девять месяцев. И был консенсус, что в новом кодексе рейтинговые списки будут исключены. Рейтинговые списки негативно влияют на выборы, меняют их логику, так как на результат влияют местные факторы. Избиратель же должен голосовать за партии, а не личность", – считает он.

Политическое соглашение [о дате выборов] за счет отказа от демократических принципов и ценностей недопустимо, добавил глава правозащитной организации. "Отказ правящей силы от демократических ценностей говорит о ее трансформации. Власть, сформировавшая на волне революции, несет обязательства, которые гарантируют демократические ценности. И важно, чтобы новая власть была сформирована посредством свободных и справедливых выборов. Но гарантировать честные выборы без изменения Избирательного кодекса не удастся. Правящая сила должна понять, что обеспечение честных выборов это ее обязательство", - подчеркнул Сакунц.

Действующий Избирательный кодекс составлен предвзято, и рейтинговые списки мотивируют желающих попасть в парламент, вложить ресурсы для избрания в парламент, заявила в ходе обсуждения исполнительный директор антикоррупционного центра Transparency International Сона Айвазян.

Этой возможностью пользуются те, у кого есть ресурсы и связи, в том числе, у криминала, и даже если они не проходят в парламент, привлеченные голоса, так или иначе, идут партии, по рейтинговым спискам которых они баллотируются, отметила она. "Исключение рейтинговых списков создаст возможности для идеологической борьбы, борьбы политиков, а не финансового и административного ресурса. Важно избавиться от тех положений, которые создают благоприятные условия порочным явлениям", – уверена директор центра.

Если в качестве обоснований непринятия нового Избирательного кодекса приводят отсутствие времени, ничего не мешало сторонам, достигшим соглашения о дате выборов, отложить их на месяц и принять изменения, добавила Айвазян. "Ожидать от политических сил консенсуса в вопросе нового кодекса нельзя. Потому что им выгодно иметь и рейтинговый список, что дает им дополнительную возможность придти к власти. Не все политические силы строят свою кампанию на идеологической борьбе. Ждать консенсуса не стоит", – подчеркнула она.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".