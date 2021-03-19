Политологи назвали парламентские выборы выходом из кризиса в Армении

19 марта 2021, 10:35

Политический кризис в Армении не только привел к разрозненности оппозиционеров, но и обострил социальные и экономические проблемы, поэтому соглашение о проведении выборов в парламент стало оптимальным решением, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 20 июня состоятся выборы в парламент. Соглашение об этом достигнуто после консультаций с представителями парламентских партий, сообщил он.

Решение о проведении выборов в парламент принято после обсуждения с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения". Выборы – Это лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации, заявил Пашинян. Армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об его отставке после заключения 9 ноября 2020 года мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Протесты усилились после того, как 25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении призвал премьера уйти в отставку, а Пашинян счел это попыткой переворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Аналитики назвали выборы в парламент консенсусом политических элит

Назначение премьер-министром дня выборов – нонсенс, потому что по Конституции день выборов назначает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), заявила политобозреватель Наира Айрумян. Такой подход свидетельствует о полном игнорировании государственных институтов. Внеочередные выборы регулируются законодательством, а не пожеланиями лидеров парламентских фракций, отметила она. "Это полное искажение демократии. Заявления глав парламентских фракций о том, что они договаривались, "как организовать выборы" [это нечто новое]", – сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление свидетельствует, что с парламентскими фракциями достигнуто соглашение, что они не будут выдвигать своих кандидатов в премьеры [в случае отставки Пашиняна], и выборы состоятся, добавила политобозреватель. По ее словам, молчание уличной оппозиции означает, что и у них есть план Б, а после отставки Пашиняна вполне возможны неожиданные развития событий. "Если выборы "организуют" Пашинян совместно с Марукяном и Царукяном, расклад сил мало что изменит в парламенте с небольшими плюсами и минусами. Но я сомневаюсь, что будут безмятежные выборы, и вообще, что дело до них дойдет", – сказала Айрумян.

Политобозреватель считает заявление Пашиняна о конституционной реформе способом надавить и "напугать" президента Армена Саркисяна в момент, когда от него зависела судьба Генштаба. "Скорее всего Пашинян решил потроллить президента и показать ему, что может за пару дней провести в парламенте руками своей фракции поправки в Конституцию и вытянуть из под Саркисяна президентское кресло", – пояснила аналитик.

Пашинян изначально ставил целью, договорится с парламентскими силами на счет выборов, игнорируя уличную оппозицию, отметил политолог Армен Варданян. "По всей вероятности власть провела закрытый соцопрос, результаты которого показали неплохой уровень доверия в обществе. И власть рассчитывает привлечь еще голоса в ходе агитационной кампании, и с какой-либо политической силой сформировать коалиционное правительство", – сказал он корреспонду "Кавказского узла".

Не исключено также, что власть согласилась на внеочередные выборы под давлением оппозиции поняв, что акции протеста не могут продолжаться бесконечно, а они сами не могут подвергаться преследованиям, добавил политолог.

По его мнению, акции уличной оппозиции прекратятся после заявления о внеочередных выборах. "Оппозиция понимает, что акции сами по себе ничего не дадут уже, и лучше направить энергию на агиткампанию для привлечения электората", – считает Варданян.

Он также отметил, что заявление о внеочередных выборах выгодно значительной части игроков на политическом поле. "Внепарламентская оппозиция оказалась в ситуации, что взять власть не способна из-за нехватки ресурсов. А так появилась возможность пройти в парламент. Парламентские же силы, в частности, "Процветающая Армения" надеются, что увеличат число мандатов за счет апатии в обществе. Чего не скажешь о партии "Просвещенная Армения". Но они не могли не учесть общественное требование о необходимости внеочередных выборов. Тем более, когда политический кризис налицо, и внеочередные выборы могут содействовать его преодолению", – пояснил политолог.

По его словам, Пашинян, в случае сохранения власти, не откажется от конституционной реформы. "Сейчас этот вопрос не является приоритетным. Если Пашинян сможет сохранить власть, то, возможно, как он и заявил, осенью проведут конституционную реформу, и он станет президентом", – предположил Варданян.

1 марта Никол Пашинян анонсировал проведение в октябре референдума о переходе от парламентской к полупрезидентской форме правления и напомнил оппозиции о предложении провести внеочередные парламентские выборы. В результате референдума будет либо принята новая конституция, или поправки, "которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления", - сказал премьер-министр. Он считает, что новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".

Политологи указали на высокое давление на Пашиняна со стороны Запада и оппозиции

Соглашение о дате проведения выборов носит политический характер и может не соответствовать закону, считает политтехнолог Армен Бадалян. "Во-первых, власть хочет понять отношение общества, в частности, к политике Пашиняна в вопросе дальнейшей судьбы Нагорного Карабаха. От того, сколько процентов проголосует за него, ситуация может измениться. Во-вторых, премьер не мог бесконечно игнорировать точку зрения политических элит в условиях сбоя в системы управления", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Также назначение выборов парламент позволяет снизить давление со стороны Запада и затормозить рост социальных проблем, считает он. "В-третьих, есть фактор внешних партнеров, в частности, западных. После подписания трехстороннего заявления лишь один раз Пашинян говорил с президентом Франции. Внешние партнеры не знают, легитимен премьер или нет. И, в-четвертых, состояние страны – отсутствие инвестиций, экономические проблемы, которые неизбежно привели бы к социальным проблемам – также стали поводом для решения пойти на внеочередные выборы", – сказал Бадалян.

Оппозиция прекратит акции протеста после того, как Пашинян объявил о выборах, считает политтехнолог. Противники властей уже не могли далее обеспечить массовость акций протеста, отметил он. "Тот факт, что Пашинян согласовал дату выборов с лидером "Процветающей Армении" говорит о том, что Царукян находится в противоречии с движением, которое требовало отставки премьера, формирования временного правительства и проведения внеочередных выборов через год. О намерении принять участие в выборах заявил также лидер партии "Отечество" Артур Ванецян. РПА, в лице своего лидера Сержа Саргсяна, заявила, что не покинет политические "окопы". И только АРФ "Дашнакцутюн" пока не высказалась о дате внеочередных выборов, но и они, не сомневаюсь, в скором времени, определятся с форматом своего участия", – считает Бадалян.

Заявление о дате внеочередных выборов также снизит политическую напряженность, добавил аналитик. "Можно констатировать, что мы встали на тропу определенности. Уже известна дата выборов, чего не было до этого, а это в любом случае хоть какая-то стабильность", – сказал политтехнолог.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".