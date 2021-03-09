Адвокат назвал дело Манукяна политическим

09 марта 2021, 12:23

Предварительное расследование по делу кандидата в премьеры от армянской оппозиции Вазгена Манукяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, завершено. Дело дополнено еще одним эпизодом. Адвокат назвал преследование Манукяна политическим, "примитивным и позорным".

Как сообщал "Кавказский узел", кандидат в премьеры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян 3 марта прямо на митинге получил повестку, в которой говорилось, что после высказываний на митинге 20 февраля против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению власти. 4 марта следователи предъявили Манукяну обвинение в призывах к свержению власти, после чего взяли с него подписку о невыезде. Оппозиционер отверг обвинения следствия.

25 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к отставке Генштаб вооруженных сил, после чего в стране началась новая волна протестов с требованием об его отставке. Сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь у здания парламента и начали круглосуточную акцию протеста. 25 февраля и 1 марта власти и оппозиция параллельно провели в Ереване митинги. Провластный митинг 1 марта собрал 20 тысяч человек, а оппозиционный – восемь тысяч. Власти задействовали админресурс при организации митинга в Ереване и сделают то же в случае проведения выборов, но у оппозиции хватит сторонников для эффективного контроля за голосованием, указали политологи. Эксперты констатировали, что власти опасаются подавлять протесты силой.

Следствие завершило предварительное расследование по делу Вазгена Манукяна и передало материалы обвиняемому и его адвокату на ознакомление. Согласно версии Следственного комитета Армении, 12 и 20 февраля Манукян предложил два варианта по смене власти в Армении. По одному из них, он призвал граждан "быть готовыми с молниеносной скоростью посредством восстания взять власть", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в СК Армении.

По словам сотрудника ведомства, сегодня принято решение дополнить предъявленное Манукяну обвинение его заявлениями в ходе митинга 26 февраля. "В этот день Манукян вновь призвал к захвату власти и свержению конституционного строя", - сказал сотрудник Следственного комитета.

Адвокат Арам Вардеванян считает дело в отношении Манукяна политическим. Защитник на своей странице в Facebook написал, что намерен представить ходатайство о прекращении "данного примитивного и позорного политического дела". "Данное дело не имеет никакого отношения к Уголовному кодексу (Армении) вообще", - говорится в сообщении адвоката, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж корреспондента Тиграна Петросяна "Ереван: сторонники и противники Пашиняна делят улицу". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".