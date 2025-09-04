Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии военнослужащего Сабанчиева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.
Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.
Военнослужащий Сабанчиев 3 сентября был признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщает сегодня на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.
По данным суда, 23 мая Сабанчиев без уважительных причин не явился в воинскую часть в Ставрополе, и лишь 11 июня добровольно пришел в военный следственный отдел СКР в Нальчике, а "с 23 мая до 11 июня 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства".
"В судебном заседании Сабанчиев виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью", - говорится в сообщении.
Военнослужащий приговорен к двум годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - отмечается в публикации.
Имя Сабанчиева в публикации не названо. Карточка дела на сайте суда, по состоянию на 12.58 мск, недоступна для просмотра. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в уведомлении на странице картотеки дел.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.