Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии военнослужащего Сабанчиева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Сабанчиев 3 сентября был признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает сегодня на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, 23 мая Сабанчиев без уважительных причин не явился в воинскую часть в Ставрополе, и лишь 11 июня добровольно пришел в военный следственный отдел СКР в Нальчике, а "с 23 мая до 11 июня 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства".

"В судебном заседании Сабанчиев виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью", - говорится в сообщении.

Военнослужащий приговорен к двум годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - отмечается в публикации.

Имя Сабанчиева в публикации не названо. Карточка дела на сайте суда, по состоянию на 12.58 мск, недоступна для просмотра. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в уведомлении на странице картотеки дел.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".