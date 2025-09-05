Беспилотники сбиты в четырех районах Ростовской области

Военные обезвредили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области. По данным главы региона, люди не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 сентября военные сбили 24 беспилотника в Ростовской области. Люди не пострадали, в нескольких местах лишь загорелась сухая трава, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью военные уничтожили и перехватили беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - написал он в 05.39 мск. Сколько дронов было обезврежено, чиновник не уточнил.

Напомним, 2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того, как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.