Атака дронов зафиксирована в трех регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ночь на 4 сентября силы ПВО сбили 34 дрона над Ростовской и Волгоградской областями, а также Краснодарским краем. О пострадавших людях власти не сообщают.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Сочи, сославшись на угрозу для безопасности полетов. Позднее сочинский аэропорт возобновил работу.

В период с 0 до 6 мск были сбиты 24 беспилотника над Ростовской областью, шесть – над Волгоградской, еще четыре — в небе над Краснодарским краем, рапортовало Минобороны России в своем телеграм-канале.

Налет дронов произошел на три города и пять районов в Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«(Перехвачены) БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе загорелась сухая трава», — написал в своем телеграм-канале чиновник.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила в пресс-служба Росавиации. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Во время действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, уточнил Кореняко.

По данным онлайн-табло аэропорта на 8.30 мск, на вылет и прилет отменены шесть рейсов в Москву.

Отметим, что в ночь на 3 сентября дома на хуторах Трудобеликовский и Могукоровский Ростовской области были повреждены обломками БПЛА. О пострадавших людях власти не сообщали..