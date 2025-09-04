Сочинский аэропорт возобновил работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один самолет был отправлен на запасной аэродром в период органичения работы аэропорта Сочи. В аэропорту Волгограда ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Сочи, сославшись на угрозу для безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Сочи, введенные ранее сегодня ночью, отменены, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - написал он в своем Telegram-канале в 2.20 мск.

Об отмене ограничений в аэропорту Волгограда Росавиация пока не сообщала. При этом власти двух регионов Северного Кавказа около 2.00 мск предупредили жителей об угрозе беспилотной опасности: в Ставрополье сообщение распространил губернатор края Владимир Владимиров через официальный Telegram-канал, а в Дагестане об угрозе атаки БПЛА после 2.15 мск заявило республиканское управление МЧС.

"По возможности оставайтесь дома, укройтесь в помещении со сплошными стенами, не подходите к окнам (...) Возможны перебои мобильного интернета", - говорится в публикации дагестанского МЧС.

