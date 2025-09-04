Аэропорты Сочи и Волгограда закрыты для самолетов

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в двух аэропортах юга России, волгоградском и сочинском.

Как писал "Кавказский узел", органичения на полеты вводились в аэропорту Волгограда вечером 2 сентября, спустя полтора часа также была ограничена работа аэропорта Геленджика. Оба аэропорта возобновили работу после 6.00 мск утром 3 сентября. Два рейса, которые должны были приземлиться в Волгограде, ушли на запасные аэродромы.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

О временных ограничениях в работе двух южных аэропортов сегодня ночью сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Согласно его сообщениям, с разницей в 20 минут была приостановлена работа аэропорта Волгограда и аэропорта Сочи.

Об запрете на прием и отправку рейсов из волгоградского аэропорта представитель ведомства сообщил в 1.12 мск, а об аналогичных ограничениях в воздушной гавани Сочи - в 1.33 мск.

“Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов”, - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, прибытие самолета из Москвы, запланированное на 1.35 мск, задерживается предположительно до 5.45 мск. Соответственно задерживается рейс этого самолета в обратном направлении, из Волгограда в Москву - по расписанию он намечен на 5.45 мск, расчетное время - 6.35 мск. Еще один рейс из Москвы (4.00 мск), как и его обратный вылет из Волгограда (5.00 мск), отменены.

В аэропорту Сочи, согласно данным онлайн-табло, задерживаются вылеты двух рейсов в Москву и по одному в Красноярск, Астрахань, Новосибирск и Петербург. На прилет задержан один рейс из Оренбурга.

