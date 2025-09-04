Военный из Северной Осетии убит на Украине

Альберт Лазаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 482 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 2 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 481 бойца из Северной Осетии.

Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО.

В военной операции убит житель Моздокского района Альберт Лазаров, 1994 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 482 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

