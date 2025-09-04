×

Кавказский узел

18:02, 4 сентября 2025

Военный из Северной Осетии убит на Украине

Альберт Лазаров. Фото: https://t.me/MozdokRaion/AMS/6313

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Лазаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 482 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 2 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 481 бойца из Северной Осетии.

Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56 30.08.2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО. 

В военной операции убит житель Моздокского района Альберт Лазаров, 1994 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 482 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

