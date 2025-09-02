Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Гришков, житель Моздокского района, убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 481 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 сентября чиновники официально назвали имена как минимум 480 комбатантов из Северной Осетии, убитых на Украине.

Житель Моздокского района Гришков Андрей Владимирович, 1983 г.р. был убит ходе проведения специальной военной операции. Похороны состоятся 3 сентября в станице Луковская, информирует администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. Других сведений о военнослужащем не приводится.

Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 481 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

