×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:53, 4 февраля 2026

Начальник отдела угрозыска в Северной Осетии заподозрен в получении взяток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии начальник отдела угрозыска МВД и трое его подчиненных подозреваются в получении взяток, один из заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Во взяточничестве подозреваются начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Правобережному району Северной Осетии, его заместитель и двое оперуполномоченных.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пишет 3 февраля "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.

По данным следствия, что упомянутые силовики систематически занимались вымогательством взяток у жителей Северной Осетии и других республик за "непривлечение к административной и уголовной ответственности".

Следственное управление Следкома России по Северной Осетии в публикации в официальном телеграм-канале уточнило, что в сентябре прошлого года начальник угрозыска и его заместитель потребовали у местного жителя взятку за "непроведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление его причастности к совершению преступления". Мужчина передал им часть оговоренной суммы, однако затем сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В октябре того же года замначальника и двое его подчиненных, находясь в Беслане, потребовали от жителя соседней республики взятку за отказ доставить его в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Мужчина передал им требуемую сумму.

По ходатайству следствия замначальника отдела полиции помещен под стражу, остальные фигуранты дела - под домашний арест.

МВД по Северной Осетии сообщило в телеграм-канале, что по данным фактам назначена служебная проверка, указанные сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины они будут уволены.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября были задержаны по делу о взятках руководитель Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и несколько его подчиненных. В октябре были задержаны еще трое сотрудников ведомства, затем еще трое.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:07, 3 февраля 2026
Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО
16:59, 3 февраля 2026
Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
Все события дня
Новости
20:43, 3 февраля 2026
Суд арестовал бывшего судью из Сочи Валерия Слуку
Транскам. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-alternativnye-varianty/
07:06, 1 февраля 2026
Транскам и Военно-Грузинская дорога закрыты для большегрузов
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 27 января 2026
За неделю с 19 по 25 января в вооруженных и террористических атаках в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах был убит один человек
Оксана Сотиева (слева) и Земфира Цкаева. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот фото телекомпании "Ир" https://mc-ir.ru/oksana-sotieva-v-nashem-obshhestve-ne-ostalos-chelovechnosti/ и стоп-кадр видео "Основа" https://www.youtube.com/watch?v=QH7Pr78M6oM.
16:55, 25 января 2026
Вдовы Джабиева и Цкаева не удовлетворены действиями судов по делам о смерти мужей после пыток
Сотрудник полиции. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02:01, 25 января 2026
Житель Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела из-за земельного спора
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
14:03, 17 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Муфтий сказал, другие обиделись
Фото
10:42, 2 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
«Тыква». Как администрация Владикавказа судилась за честь и достоинство
Фото
20:05, 23 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Служебный подлог. Зачем врачу из Владикавказа понадобилось искажать статистику приема
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Орхан Бахыш у памятника одному из основателей Азербайджанской народной республики (1918-1920) Мамед Эмину Расулзаде. Фото с личной страницы активиста Orxan Baxış / Facebook*
03 февраля 2026, 21:09
Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше