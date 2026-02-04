Начальник отдела угрозыска в Северной Осетии заподозрен в получении взяток

В Северной Осетии начальник отдела угрозыска МВД и трое его подчиненных подозреваются в получении взяток, один из заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Во взяточничестве подозреваются начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Правобережному району Северной Осетии, его заместитель и двое оперуполномоченных.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пишет 3 февраля "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.

По данным следствия, что упомянутые силовики систематически занимались вымогательством взяток у жителей Северной Осетии и других республик за "непривлечение к административной и уголовной ответственности".

Следственное управление Следкома России по Северной Осетии в публикации в официальном телеграм-канале уточнило, что в сентябре прошлого года начальник угрозыска и его заместитель потребовали у местного жителя взятку за "непроведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление его причастности к совершению преступления". Мужчина передал им часть оговоренной суммы, однако затем сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В октябре того же года замначальника и двое его подчиненных, находясь в Беслане, потребовали от жителя соседней республики взятку за отказ доставить его в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Мужчина передал им требуемую сумму.

По ходатайству следствия замначальника отдела полиции помещен под стражу, остальные фигуранты дела - под домашний арест.

МВД по Северной Осетии сообщило в телеграм-канале, что по данным фактам назначена служебная проверка, указанные сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины они будут уволены.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября были задержаны по делу о взятках руководитель Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и несколько его подчиненных. В октябре были задержаны еще трое сотрудников ведомства, затем еще трое.