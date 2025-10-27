Три росгвардейца арестованы в Северной Осетии по делу о взяточничестве
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Число арестованных в Северной Осетии силовиков по делу о взятках выросло до 10, еще трое находятся под домашним арестом.
Как писал "Кавказский узел", 24 октября были арестованы трое сотрудников ведомства - - командир ОМОН "Ирбис" Алан Дзобаев и специалисты отделения боевого и материально-технического обеспечения СОБР "Нарт" Джамалдин Магомедов и А. Никогосов.
Ленинский райсуд Владикавказа заключил под стражу сроком на один месяц 5 суток, до 28 ноября, еще троих сотрудников Росгвардии: оперативного дежурного управления Росгвардии по Северной Осетии Х. Засеева, полицейского бойца ОМОН Т. Цаллагова и оперуполномоченного оперативного отделения СОБР «Нарт» Г. Арунова, сообщило издание «Основа» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Северной Осетии.
Ходатайство об аресте поступило из Следственного комитета РФ. Силовикам вменяется статья 291 УК РФ (Дача взятки).
С учетом сегодняшних арестов в СИЗО находятся 10 сотрудников Росгвардии, в том числе начальник управления Валерий Голота и его заместитель. Еще трое силовиков находятся под домашним арестом уточняет ТАСС.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.