Выросло число задержанных в Северной Осетии по делу о взятке сотрудников Росгвардии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После задержания руководителя Росгвардии по Северной Осетии по делу о взятках арестованы еще трое сотрудников ведомства.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября были задержаны по делу о взятках руководитель Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота и несколько его подчиненных.

Еще трое сотрудников Росгвардии по Северной Осетии задержаны по делу о взятках. Ленинский районный суд Владикавказа арестовал их на один месяц и шесть суток - до 28 ноября. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются либо в даче взятки, либо в пособничестве во взяточничестве, пишет 24 октября "Алания ТВ".

Арестованные - командир ОМОН "Ирбис", полковник полиции Алан Дзобаев и специалисты отделения боевого и материально-технического обеспечения СОБР "Нарт" Джамалдин Магомедов и А. Никогосов, информирует "Основа".

