Главная   /   Лента новостей
20:03, 4 сентября 2025

Даудов получил звание генерал-лейтенанта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председателю правительства Чечни Магомеду Даудову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа 2023 года Путин присвоил Магомеду Даудову специальное звание генерал-майора МВД, а 16 апреля 2024 года – аналогичное воинское звание.

Указом президента Магомеду Даудову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. "Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремлённой службы", - говорится в публикации.

Сам Даудов в своем телеграм-канале поблагодарил главу республики. "Искренне признателен Вам за тëплые слова поздравлений в связи с присвоением мне Указом Президента Российской Федерации воинского звания высшего офицерского состава Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – генерал-лейтенанта! Хочу особо отметить, что все мои достижения не были бы возможны без Вашего высокого доверия, братской поддержки, мудрых советов и наставлений!" – написал он, после чего лаконично поблагодарил также Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова.

Напомним, Магомед Даудов до 15 мая 2024 года занимал должность председателя парламента Чечни, а затем возглавил правительство республики. Имя Даудова неоднократно упоминалось в связи с нарушениями прав человека в Чечне, указано в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Отметим, что в Чечне высокие посты занимают люди, особенно близкие Рамзану Кадырову. Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам аналитиков, из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – это родственники Кадырова, 23% – односельчане, еще 12% – друзья чеченского лидера и их родственники.

По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова. Подробнее об этой политике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
