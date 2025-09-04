×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:52, 4 сентября 2025

Калиматов после скандала пообещал открыть городской парк Сунжи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После многочисленных жалоб горожан и видеосюжета, глава Ингушетии пообещал открыть городской парк Сунжи летом 2026 года.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа блогер Рамзан Баркинхоев опубликовал видеоролик, демонстрирующий удручающее состояние главного городского парка Сунжи. Некогда центр притяжения местных жителей оказался заброшенным после закрытия на ремонт в начале 2025 года. Видео Рамзана Баркинхоева вызвало резонанс у горожан.

Объект был закрыт из-за проблем с благоустройством и санитарного состояния, которые делали его небезопасным. Сейчас власти Сунжи готовятся заключить соглашение с инвестором, которое предусматривает создание безопасной инфраструктуры и установку новых аттракционов, сообщил Калиматов в своем Telegram-канале.

"Уже в сентябре проект будет представлен в мэрию для проведения экспертиз и последующего заключения договора. Мы планируем, что летом 2026 года обновленный парк вновь откроет свои двери для посетителей. Эта реконструкция – часть нашей комплексной программы по улучшению городской среды Сунжи. Параллельно завершается реконструкция парка “Памяти и славы". Совсем скоро обновленные парки станут любимыми местами отдыха для более чем 60 тысяч жителей Сунжи", – пообещал Калиматов горожанам в своем посте.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Обвиняемый в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:41, 4 сентября 2025
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку по делу о пособничестве боевикам
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Потасовка на границе с Ингушетией. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/20349
12:51, 2 сентября 2025
Бытовый характер конфликтов в Чермене не исключает межнациональной подоплеки
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
21:13, 29 августа 2025
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Блогеры
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Фото
22:17, 4 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
24
С Днем республики! (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Фото
22:08, 29 марта 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр! (фото)
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Осужденный в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 сентября 2025, 12:59
Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

Жители Грозного во время встречи с мэром. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/grozmerr/4691
04 сентября 2025, 11:33
Пользователи соцсетей сочли увольнение чеченского чиновника неэффективным для решения проблем ЖКХ

Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
03 сентября 2025, 16:55
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

Траурные мероприятия в Беслане. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/sapa_15/7234
03 сентября 2025, 15:16
В Беслане прошли крестный ход и траурная акция в память о погибших заложниках

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше