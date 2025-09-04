Калиматов после скандала пообещал открыть городской парк Сунжи
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
После многочисленных жалоб горожан и видеосюжета, глава Ингушетии пообещал открыть городской парк Сунжи летом 2026 года.
Как писал "Кавказский узел", в конце августа блогер Рамзан Баркинхоев опубликовал видеоролик, демонстрирующий удручающее состояние главного городского парка Сунжи. Некогда центр притяжения местных жителей оказался заброшенным после закрытия на ремонт в начале 2025 года. Видео Рамзана Баркинхоева вызвало резонанс у горожан.
Объект был закрыт из-за проблем с благоустройством и санитарного состояния, которые делали его небезопасным. Сейчас власти Сунжи готовятся заключить соглашение с инвестором, которое предусматривает создание безопасной инфраструктуры и установку новых аттракционов, сообщил Калиматов в своем Telegram-канале.
"Уже в сентябре проект будет представлен в мэрию для проведения экспертиз и последующего заключения договора. Мы планируем, что летом 2026 года обновленный парк вновь откроет свои двери для посетителей. Эта реконструкция – часть нашей комплексной программы по улучшению городской среды Сунжи. Параллельно завершается реконструкция парка “Памяти и славы". Совсем скоро обновленные парки станут любимыми местами отдыха для более чем 60 тысяч жителей Сунжи", – пообещал Калиматов горожанам в своем посте.
