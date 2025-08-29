Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Рамзан Баркинхоев опубликовал видеоролик, демонстрирующий удручающее состояние главного городского парка Сунжи. Некогда центр притяжения местных жителей оказался заброшенным после закрытия на ремонт в начале 2025 года.

На видео, которое опубликовал 27 августа на своей странице в Instagram* блогер Рамзан Баркинхоев, показан заброшенный парк, сломанные детские аттракционы. Проходя по пространству парка, блогер комментирует происходящее.

"Мы с вами находимся в парке семейного отдыха в городе Сунжа. Совсем недавно это место собирало тысячи людей, семей, которые вечером после работы… приходили расслабиться вместе с детьми. Здесь было много разных ребят, были аттракционы, кафе. Но сегодня это место заброшено. "Двор без хозяина", как говорится в одной ингушской пословице. В самое пиковое время, когда люди выходят гулять, этот парк был закрыт якобы на ремонт. Но с того момента, как он закрылся, не было ни одного дня ремонта", - говорит на видео блогер.

"Это место привлекало такое количество людей, это место было настолько важным и необходимым не только нашему городу, но и ближайшим селам. Есть много домыслов, но я хочу спросить людей, владеющих информацией: почему закрыли этот парк? В Сунже живет около 100 тысяч жителей. Почему это место закрыли? А если закрыли на ремонт, то почему его не проводят?" - задается вопросом блогер.

"Этот парк когда-то был сердцем нашего города. Здесь смеялись дети, гуляли семьи, отдыхали души… Мы, жители Сунжи, заслуживаем правды. Почему место нашего отдыха и силы превратили в символ равнодушия? Куда смотрят те, чья обязанность — благоустраивать наш город, а не уничтожать его радость? Это видео — не просто жалоба. Это наш с вами вопрос. Вопрос, который должен быть услышан", — добавляет автор видео.

Видео Рамзана Баркинхоева вызвало резонанс у горожан

На 20.30 мск 29 августа этот пост на странице Рамзана Баркинхоева в Instagram*, на которую подписано почти 45 тысяч пользователей, набрал 1579 отметок "нравится" и 186 комментариев. Комментирующие поддержали блогера.

"Такой парк загубили, и не жалко. Единственное классное место в Сунже", - заявил snovamechtayuv.

"Интересно, а мэр в курсе, что происходит в городе", - поинтересовалась fatima_oz.

"Место кому-то приглянулось, сами увидите", - выдвинул свою версию пользователь fantik0555.



"Очень надеюсь, что поднимут этот вопрос, каждый раз, когда проезжаем это место, так грустно становится ((( За все лето, сколько раз дети просили отвезти их в семейный парк", - выразила надежду _arhiv_06.

"Наши чиновники - это позор, делают все ради своих карманов, но ради республики и детей они не сдвинутся с места", - написала maryam_malsagova.

"Единственное место, где дети были счастливы, почему все молчат?!" - возмутился пользователь vse_vremenno0.6.



"Если будем сидеть и молчать, ни одного земельного участка в республике не останется. За семейный парк тем более нужно бороться. Посмотрите парки в Нальчике, у нас никогда таких не будет. Хоть за малость нужно бороться. Посмотрите единственный пруд во что превратили? А выделены были 170, если не ошибаюсь, миллионов денег... Ну это не только у нас, по всей стране. Кого ни задержат - похищены миллиарды", - подчеркнул muhammad28472.

"Несколько месяцев назад к нам на встречу приезжал мэр Сунжи, и ему был задан вопрос по поводу этого парка. Он нам дал такую информацию, что в свое время он привлёк инвесторов для развития парка и что инвесторы вложатся в парк. Но инвесторы не выполнили договорённости, и он в лице мэрии решили изъять у них парк и передать добросовестным инвесторам, но старые инвесторы решили не отдавать парк, и мэрия ведёт с ними судебные тяжбы. Вот такая информация была нам озвучена мэром Умаровым", - проинформировал пользователей muhammad_sholh.