20:41, 1 сентября 2025

Участники акции в Ереване добились приостановки работ возле мемориала

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване у мемориала «Цицернакаберд» прошла акция протеста против реставрационных работ, которые, по словам участников акции, проводятся с нарушениями.

Участники акции заявили, что власти умышленно избегают широкой огласки реставрации в Цицернакаберде.

Они считают, что за этим стоят попытки дискредитации национальных символов или даже коррупционные схемы, сообщает сегодня "Armenia Today".

Участница акции Елизавет Ованнисян сообщила изданию, что зафиксировала на видео нарушения при реставрации мемориала. По её словам, в базальтовые плиты вставляли металлические балки, что она назвала нарушением, а не реставрацией. Активистка считает, что "работы имеют разрушительный характер, а власти действуют в ущерб национальным интересам".

По её словам, мемориал — "это святыня, а не объект для экспериментов". 

По мнению другой участницы акции — Венеры Арзуманян из Нагорного Карабаха, работы начались без уведомления граждан. "Это моя память, история моей страны. Работы выглядят как снос, а не реставрация", — отметила она.

Ежегодно 23 и 24 апреля жители Армении проводят мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян более 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают те события геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Все желающие могут принять участие в шествии и нести в мемориальный комплекс «Цицернакаберд» факел, символизирующий борьбу за признание и осуждение геноцида.

Второй этап реставрации Музея-института Геноцида армян продолжается уже около двух месяцев. По итогам акции глава общественной организации «Армия света» Карен Араян заявил, что активисты добились приостановки строительных работ в Цицернакаберде.

Он сообщил, что Минобразования и мэрия Еревана обещали дать разъяснения 8 сентября. «Хотя у них уже должны были бы быть все обоснования перед началом таких работ – так как все это длится уже два месяца», — заявил Араян, добавив, что у 90% граждан Армении есть сомнения в законности проводимых работ. Он пообещал, что активисты продолжат следить за ситуацией вокруг мемориала, и призвал не допустить возобновления работ, говорится в материале издания.

Ранее, 27 августа министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян заявила, что Мемориал и Музей-институт Геноцида армян будут полностью восстановлены в первоначальном виде. Государство предоставило на эти цели порядка 800 млн. драмов. Министр названа "очень плохим" состояние здания музея и Мемориального комплекса, сообщает "Новости Армения".

