Адвокаты Мзии Амаглобели подали апелляцию в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты Мзии Амаглобели обжаловали приговор, вынесенный Батумским городским судом 6 августа, который приговорил Мзию Амаглобели к 2 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", Ираклий Дгебуадзе, за пощечину которому была осуждена журналистка Мзия Амаглобели, покинул пост главы полиции Батуми. Он переведен на работу в департамент центральной криминальной полиции в Тбилиси.

"Обжалуемый приговор незаконен и необоснован, крайне шаблонен, не отражает в полной мере результаты исследования доказательств в судебном заседании, не отвечает ни на один из доводов защиты и не оценивает ни одно из представленных ею доказательств", - заявил изданию "Batumelebi" адвокат Мзии Амаглобели Гиорги Химшиашвили.

"Приговор настолько необоснован, как с фактической, так и с юридической точки зрения, что создаётся впечатление, будто он был написан лицом, не присутствовавшим на судебных заседаниях в течение 5 месяцев. Соответственно, в нём не анализируются и не оцениваются никакие доводы защиты, которые она обосновывала и оспаривала, включая её заключительные аргументы",- добавил защитник. По мнению адвокатов, судья Нино Исмашвили нарушила установленный законом срок для вынесения приговора сторонам. "Дело не было ни сложным, ни многосоставным, суд не только не вынес приговор в установленный законом 5-дневный срок, но и нарушил 14-дневный срок для вынесения приговора. Приговор был вынесен с нарушением установленного законом срока 25 августа 2025 года, что сократило срок подачи апелляционной жалобы», — резюмировали адвокаты.

Основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели суд 6 августа приговорил к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Ранее "Кавказский узел" писал, что находящаяся в заключении основательница изданий Batumelebi/Netgazeti Мзия Амаглобели номинирована на премию Вацлава Гавела 2025 года.