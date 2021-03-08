Торжества на Северном Кавказе подчеркнули устаревший формат праздника 8 марта

08 марта 2021, 16:29

К Международному женскому дню в республиках Северного Кавказа прошли организованные властями концерты и выставки. Традиционный формат празднования 8 марта уже неинтересен, рассказали дагестанская журналистка Светлана Анохина и блогер Марьям Алиева.

Как писал "Кавказский узел", еще в 2017 году жители Махачкалы назвали празднование Международного женского дня пережитком советских времен, отметив, что отмечают его формально и по привычке. В 2019 году жители регионов Северного Кавказа подтвердили перемену отношения к 8 марта. Так, в Дагестане молодежь склонна воспринимать 8 марта как обычный день, а жители Кабардино-Балкарии, которые 8 марта вспоминают жертв депортации балкарцев, хотели бы отмечать праздник в другой день.

Начало празднованию 8 марта как дня борьбы женщин за свои права в 1910 году положила Международная конференция работающих женщин под руководством Клары Цеткин. 8 марта - международный праздник, он отмечается в ряде стран, в том числе в России, Армении и Азербайджане. Со временем значение праздника для многих свелось к тому, что мужчины оказывают женщинам внимание и дарят им подарки, сообщает энциклопедический сайт о праздниках Calend.ru.

Дагестанская журналистка и активистка Светлана Анохина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что фактически не отмечает 8 марта, как и другие праздники. "Это не осознанное правило, а как-то так выходит. Я бы с огромным удовольствием изменила эту тенденцию и пошла на какую-нибудь интересную акцию, если бы кто-то проводил в Махачкале акцию, связанную с 8 марта. Но, к сожалению, инициатив таких я не вижу вокруг, а придумывать самой мне надоело", - сказала она.

По словам Анохиной, «традиционная» форма этого праздника в семье ее родителей уже забыта. "В нашей семье к праздника относились так, что "Дата, о, клево!". Время для подарков и застолья и не выделяли особенно. Конечно, 8 марта папа нам всем троим - мне, сестре и маме - дарил подарки, но это было еще в детстве. Сейчас папы нет. А со стороны мужей я не приветствовала это. Сейчас поздравляют, и я всегда не знаю, как к этому относиться. Ну, в смысле, я киваю, так же, как на поздравления с Пасхой, говорю "да, спасибо". Но если поздравляют женщины, если поздравляют феминистки, я понимаю, что в это вкладывается, и тогда отвечаю соответственно с другой совсем тональностью", - рассказала она.

Светлана Анохина в июле 2020 года заявила в полицию об угрозах от неизвестного, сославшегося на "указание разобраться с феминистками". Владелец номера, с которого прозвучали угрозы, не признал своей причастности к звонку. Пользователи Instagram высказали уверенность, что угрозы журналистке связаны с ее работой и гражданской позицией. В сентябре того же года, после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы, Светлана Анохина покинула Дагестан.

Марьям Алиева, автор блога "Марьям Горянка" в Instagram, к празднику 8 марта "абсолютно равнодушна" и никогда его не отмечала. "Никаких акций или поздравлений внутри семьи уже много лет нет. Единственное, когда была подростком, брат или папа могли что-то подарить, какую-нибудь мелочь, и всё. Мне кажется, сейчас вообще стали этот праздник меньше праздновать в Дагестане из-за возросшей религиозности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Марьям Алиева выпустила книгу о жертвах сексуального насилия "Не молчи". Ранее в интервью "Кавказскому узлу" по резонансному делу об изнасиловании девочки в дагестанском селе, она заступилась за ребенка. Как выяснила Алиева, девочка неоднократно с 12 лет подвергалась сексуальному насилию, и об этом знало все село, но люди считали, что она сама выбрала такой образ жизни. По данным Алиевой, пострадавшая девочка росла в неблагополучной семье, которая была "буквально изгоем в селе".

В Махачкале, Нальчике и Владикавказе торжества прошли накануне 8 марта

В нескольких регионах СКФО праздничные мероприятия, посвященные 8 марта, прошли в конце минувшей недели. Так, 6 марта в Аварском театре в Махачкале состоялся праздничный концерт «С любовью к женщине», в котором вокалисты театра исполнили музыкальные поздравления для женщин. В праздничной программе также приняли участие артисты из Дербента и коллектив государственного ансамбля танца Дагестана «Каспий». "Публика в зале тепло приветствовала аплодисментами артистов. Весь праздник был признанием в любви женщинам, со сцены звучали стихи дагестанских поэтов о любви, красоте и величии женщины", – процитировало 7 марта РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы театра.

Администрация Карабудахкентского района Дагестана отчиталась о концерте, на который "были приглашены представители прекрасной половины района, которые достигли определенных результатов и успехов в сферах своей деятельности". "Работники культуры украсили праздник красивыми песнями и танцами, посвященными прекрасным дамам", - говорится в размещенном сегодня РИА "Дагестан" релизе, однако дата мероприятия не уточняется.

В Нальчике 7 марта открылась выставка стихов в формате поэтического вернисажа «Вам, любимые!». На ней "все желающие могут ознакомиться с весенними стихотворениями великих поэтов" в любое время, выставка продлится до конца месяца, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

Кроме того, около выставок поэтического вернисажа волонтеры раздавали женщинам цветы и поздравительные открытки. А активисты реготделения Общероссийского народного фронта присоединились ко всероссийской акции «Просто подари» и сделали подарки женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны, а также многодетным матерям, вдовам и женщинам, которые вынуждены в праздник быть на работе. Активисты раздали им подарки, состоящие из продуктовых наборов, праздничных тортов и ярких комнатных цветов, пишет агентство.

Во Владикавказе студенты Технологического колледжа полиграфии и дизайна провели акцию «Женщинам – с любовью!», на улицах Владикавказа они дарили женщинам цветы, открытки и читали стихи, сообщила 7 марта на своем сайте телекомпания "Осетия-Ирыстон".

ЛБГТ-активисты организовали выставку о женщинах Северного Кавказа

Из ряда официальных мероприятий выбивается открытие московской фотовыставки «Фото-истории женщин Северного Кавказа, чьи мечты не сбылись». Выставка продлится с 8 до 25 марта. В экспозиции представлена "трогательная история девушки, которую похитили для вступления в брак в 17 лет, и чья жизнь стала сплошным испытанием после развода в 19 лет".

"Это уникальная возможность... проникнуться личными историями, которыми пронизаны фотографии, окунуться вглубь этой проблемы и узнать гораздо больше о непростой жизни женщин Северного Кавказа", - говорится в материале, размещенном сегодня на странице "Московского комьюнити-центра" в Facebook.

В целом на Кавказе отношение к празднованию 8 марта существенно различается в зависимости от географии и влияния русской и советской культуры, рассказал ранее "Кавказскому узлу" завотделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор МГУ Сергей Арутюнов.

"Например, на Кубани больше подвержены русскому культурному влиянию, и там отмечают 8 марта. И отмечали в том числе семьи с мусульманскими традициями. Вообще наследие советских времен там сильнее, чем на остальном Кавказе. Чем более выражены мусульманские традиции, тем меньше укоренился этот праздник", - сказал профессор.