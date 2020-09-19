Светлана Анохина покинула Дагестан после угроз

19 сентября 2020, 00:57

Дагестанская журналистка Светлана Анохина временно уехала из республики после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес. Официальное решение об отказе в возбуждения дела Анохиной не выдали, поэтому обжалование отказа затягивается.

Как писал "Кавказский узел", дагестанская журналистка Светлана Анохина в конце июля заявила в полицию об угрозах от неизвестного, сославшегося на "указание разобраться с феминистками". Владелец номера, с которого прозвучали угрозы, не признал своей причастности к звонку. Пользователи Instagram высказали уверенность, что угрозы журналистке связаны с ее работой и гражданской позицией.

О том, что полиция отказалась возбуждать дело по заявлению Анохиной "за недостаточностью оснований", сообщило 10 сентября ее издание "Даптар". "У меня одно объяснение отказу. Полиция прикрывает звонившего", - написала Анохина 11 сентября в своем Instagram.

Журналистка Светлана Анохина рассказала о том, что временно покинула Дагестан в целях безопасности. По словам журналистки, у нее до сих пор нет на руках официального подтверждения, что в возбуждении уголовного дела по ее заявлению отказано.

"Я приняла дополнительные меры безопасности и уехала из Дагестана на время. Так как я не получила решения об отказе в возбуждении уголовного дела, я не могу подавать в прокуратуру, в МВД по республике", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Журналистка отметила, что ее родные остались в Махачкале и письма с отказом о возбуждении уголовного дела на почте, по их утверждениям, нет. Анохина не получала другие угрозы после звонка 22 июля, однако сочла правильным решением временно уехать из Дагестана.

Главред "Даптара" уверена, что человек, угрожавший ей, имеет связи в правоохранительных органах и система "защищает своих", отказываясь возбуждать уголовное дело. "Волокитят мое достаточно простое дело, где есть аудиозапись, определившийся номер телефона и владелец телефона. По моей информации, он охотно пошел на контакт с полицией и приехал в отделение. Дело за малым – узнать, где телефон находился во время звонка. Если есть система, подключающая другого абонента к чужому номеру, то мне должны официально сообщить, что к сожалению расследование в нее уперлось", - цитирует издание слова Анохиной.

Человек, угрожавший Анохиной, должен нести ответственность, уверен заместитель главного редактора "Черновика " Магомед Магомедов. "Сам факт угрозы - это уже правонарушение, за которое должна быть ответственность", - сказал он "Кавказскому узлу", комментируя угрозы в адрес коллеги.

Если на Анохину будет совершено покушение или нападение, привлечь тех к ответственности тех, кто отказал ей в возбуждении уголовного дела не получится, заявил "Кавказскому узлу" адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с правозащитным центром "Мемориал".

"По закону никто не несёт ответственности, ни уголовной, ни административной, за то что, он отказал в возбуждении угловного дела", - сказал Магомедов. По словам юриста, запросить государственную защиту можно только при наличии уголовного дела: если дело возбуждено, охрану запрашивает следователь, обосновав всю необходимость такого шага, а при отсутствии уголовного дела запрос на госзащиту невозможен.

Подписчики Анохиной в Instagram обратили внимание, что пресс-служба МВД Дагестана вскоре после заявления журналистки об угрозах публично оправдывала звонившего. В публикации на странице ведомства говорилось, что угрозы могли быть сделаны «в пылу горячности или в сердцах», из-за незнания закона и без реального намерения воплотить угрозу в жизнь.

"Не пойму, что значит в пылу горячности и прочий бред? Это так можно теперь, да?" - возмутилась mariabuka. "Он для них не преступник в данной ситуации, а единомышленник", - предположил almas_gadzhiev.

"Не удивительно, что так все случилось. Сразу же видно, что прикрывают своих", - написала под публикацией Анохиной forest_lady_.