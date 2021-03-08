08 марта 2021, 11:58

Карабахские спасатели отменили поиск тел погибших

Туман и плохая видимость не позволили провести сегодня поиск тел погибших в Нагорном Карабахе. С начала поисковых работ обнаружены тела и останки 1490 человек, сообщила сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. 

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших.  Три тела были найдены в направлении Варанды (азербайджанское название - Физули) и Джракана  (Джебраил) 6 марта, общее число найденных тел и останков достигло 1490.

Карабахские спасатели в связи с погодными условиями отменили поиск тел погибших в ходе военных действий. Поисковые работы в южной части Нагорного Карабаха (в районах, контролируемых Азербайджаном)  сегодня отменены из-за плохой видимости в связи с туманом, сообщило сегодня издание News.Am со ссылкой на отдел информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха.

При такой погоде поисковые работы не дают результатов. Если погода улучшится, поиски будут продолжены 9 марта, сообщило "Арменпресс" со ссылкой на ведомство.  

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Джебраила  облачно, без осадков, скорость ветра -  3 метра в секунду, температура днем составит + 3 градуса, ночью понизится до 0. Днем 9 марта ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +7 градусов, скорость вестра - 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

В целом потери Армении в боях за Нагорный Карабах осенью 2020 года не превышают 4 000 человек, считают армянские власти. К 18 февраля были идентифицированы 3577 тел погибших. Ранения, по данным Генпрокуратуры Армении, получили 9094 человека.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Карабахские военные выступили в поддержку главы Генштаба Армении", "Требования беженцев из Гадрута встретили возражения пользователей Сети", "Миротворцы сопроводили азербайджанских военных в Нагорном Карабахе".

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