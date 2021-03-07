Останки двух солдат найдены в Нагорном Карабахе

07 марта 2021, 00:29

Спасатели нашли на боевых позициях в районе Физули и Джракана тела еще двух погибших военнослужащих, всего в зоне конфликта найдены 1490 погибших, отчиталась карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям.

Как писал "Кавказский узел", сразу после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахская Служба по чрезвычайным ситуациям начала поиск тел погибших. К 5 марта общее число найденных ими тел и останков достигло 1488. Три тела были найдены на территории одной из воинских частей в Мартакерте 5 марта.

В ходе поисковой операции, которая проводилась 6 марта в направлении Варанды (азербайджанское название - Физули) и Джракана (Джебраил), спасателями были обнаружены останки еще двух человек, сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД Арцаха Унан Тадевосян.

"Тела погибших были обнаружены на позиционных участках боевых действий. Судя по всему, это тела участников боев. Личности их будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы. Поиски, проведенные 5 марта в южном направлении, результатов не дали", - сказал Тадевосян. По его словам, поиски возобновятся 8 марта, передал "Арменпресс".

Всего после окончания военных действий были обнаружены останки 1490 военных и гражданских лиц, со ссылкой на Службу ЧС Нагорного Карабаха передал "Sputnik Армения".

В целом потери Армении в боях за Нагорный Карабах осенью 2020 года не превышают 4 000 человек, считают армянские власти. К 18 февраля были идентифицированы 3577 тел погибших. Ранения, по данным Генпрокуратуры Армении, получили 9094 человека.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".