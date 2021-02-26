Алиев отчитался о передаче Армении всех военнопленных

26 февраля 2021, 12:09

Азербайджан передал армянской стороне всех военных, попавших в плен во время боев в Нагорном Карабахе, задержанными остаются только "диверсанты", заявил сегодня президент страны Ильхам Алиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля Азербайджан вернул Армении пятерых пленных, а Ереван передал Баку одного. Общее число вернувшихся в Армению пленных к этому дню достигло 63, а в Азербайджан – 20.

Жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных. В Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. Реальное число пленных жителей Армении еще выше, предположила адвокат Сирануш Саакян.

Азербайджанская сторона вернула Армении всех военнопленных, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы раньше Армении вернули всех военнопленных. Остающиеся сейчас – это диверсанты. Любые спекуляции Армении и других стран неуместны", – привело сегодня издание "Report" его слова.

Также Азербайджан передал армянской стороне более тысячи тел погибших военных, отметил Алиев. "После войны тела более тысячи армянских военнослужащих были найдены совместно с представителями армянской стороны, миротворческой миссии и наших представителей и переданы армянской стороне", – привел сегодня "Интерфакс" слова президента Азербайджана.

Мирное соглашение от 10 ноября 2020 года должно выполняться несмотря на политический кризис в Армении, добавил Ильхам Алиев. "Мы никогда не вмешиваемся в дела других государств, особенно в такой чувствительный момент. Но результаты войны будут теми же. То заявление, которое было подписано 10 ноября, оно полностью исполняется, оно должно исполняться <…> Я считаю, что, несмотря на ту ситуацию, которая сформировалась в Армении, то заявление от 10 ноября, оно все равно будет исполняться. Иначе Армения попадет ещё в более худшее состояние", – процитировало сегодня слова Алиева РИА "Новости".

Напомним, что Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, при этом в плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, сообщила ранее корреспонденту "Кавказского узла" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"