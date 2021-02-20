20 февраля 2021, 19:49

Нападение со стрельбой произошло в Ингушетии

Женщина и мужчина были избиты, а их машина обстреляна в Магасе. Пострадавшие - гадалка, приехавшая из другой страны, и ее супруг, сообщил источник. Он предположил, что к инциденту могут быть причастны члены так называемого общественного движения по борьбе с колдовством.

"Инцидент произошел в десятом микрорайоне Магаса. Предположительно, несколько человек на ВАЗ-2114 подъехали к многоквартирному дому в районе улицы Мальсагова, после словесной перепалки один из них руками и ногами начал наносить удары женщине и мужчине, снимавшим там квартиру. Затем они обстреляли машину", - сказал источник.

По его словам, пострадавшие - гадалка, приехавшей из другой страны, и ее супруг. "Предположительно, к инциденту могут быть причастны члены так называемого общественного движения по борьбе с колдовством, созданного недавно по аналогии с известным в регионе молодежным общественным движением против распространения наркотиков "Антилирика", - сказал источник.

На сайтах регионального МВД и управления Следкома сегодня к 19.40 мск нет информации об инциденте.  

Сюжет о группе "Антилирика" 29 января 2019 года был показан в выпуске "Вести-Ингушетия". В нем отмечалось, что группа действует при поддержке мэра Назрани. От имени группы в репортаже выступил председатель молодежного совета при администрации Назрани Расул Зурабов. По словам Зурабова, группа работает вместе с правоохранительными органами и "в круглосуточном режиме". "Жители республики относятся крайне одобрительно к такой дружине", - заявили авторы сюжета.

"Кавказский узел" также писал, что 27 ноября 2020 года неизвестные обстреляли автомобиль в ингушском селе Экажево, мужчина погиб, женщина была ранена. Убитый был родным братом члена группы баталхаджинцев, который объявлен в розыск, сообщили источники.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Жительница Чечни задержана за колдовство", "Кровная месть названа мотивом убийства жителя Сунжи", "ЕСПЧ обязал власти выплатить более 80 тысяч евро отцу похищенной жительницы Назрани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 февраля 2021, 08:14

21 февраля 2021, 07:06

21 февраля 2021, 06:07

  • В Северной Осетии продлен режим самоизоляции для пожилых

    До 21 марта продлен режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше. При этом в республике сняты ограничения на работу театров, кинотеатров, заведений общепита, а также на проведение массовых спортивных мероприятий.

21 февраля 2021, 05:32

21 февраля 2021, 04:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи