Нападение со стрельбой произошло в Ингушетии

20 февраля 2021, 19:49

Женщина и мужчина были избиты, а их машина обстреляна в Магасе. Пострадавшие - гадалка, приехавшая из другой страны, и ее супруг, сообщил источник. Он предположил, что к инциденту могут быть причастны члены так называемого общественного движения по борьбе с колдовством.

"Инцидент произошел в десятом микрорайоне Магаса. Предположительно, несколько человек на ВАЗ-2114 подъехали к многоквартирному дому в районе улицы Мальсагова, после словесной перепалки один из них руками и ногами начал наносить удары женщине и мужчине, снимавшим там квартиру. Затем они обстреляли машину", - сказал источник.

По его словам, пострадавшие - гадалка, приехавшей из другой страны, и ее супруг. "Предположительно, к инциденту могут быть причастны члены так называемого общественного движения по борьбе с колдовством, созданного недавно по аналогии с известным в регионе молодежным общественным движением против распространения наркотиков "Антилирика", - сказал источник.

На сайтах регионального МВД и управления Следкома сегодня к 19.40 мск нет информации об инциденте.

Сюжет о группе "Антилирика" 29 января 2019 года был показан в выпуске "Вести-Ингушетия". В нем отмечалось, что группа действует при поддержке мэра Назрани. От имени группы в репортаже выступил председатель молодежного совета при администрации Назрани Расул Зурабов. По словам Зурабова, группа работает вместе с правоохранительными органами и "в круглосуточном режиме". "Жители республики относятся крайне одобрительно к такой дружине", - заявили авторы сюжета.

"Кавказский узел" также писал, что 27 ноября 2020 года неизвестные обстреляли автомобиль в ингушском селе Экажево, мужчина погиб, женщина была ранена. Убитый был родным братом члена группы баталхаджинцев, который объявлен в розыск, сообщили источники.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.