Жительница Чечни задержана за колдовство

11 февраля 2021, 09:14

Силовики задержали жительницу Гудермесского района Зарему Махмудову, и богослов Адам Эльжуркаев отчитал ее за оказание оккультных услуг. Публичному порицанию подверглись и две женщины, которые обращались к Махмудовой за помощью, следует из сюжета республиканского телеканала.

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года в Чечне усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством. При этом публичному порицанию повергаются и уроженцы соседних регионов. Так, 4 февраля богослов Адам Эльжуркаев отчитал уроженку Ингушетии Лиду Аушеву за оказание женщиной магических услуг.

Телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

В поселке Ойсхара Гудермесского района Чечни задержана очередная колдунья, сообщил ЧГТРК "Грозный" в сюжете, опубликованном в ночь на 11 февраля на странице телеканала в Instagram. "В прошлом массажистка и новоиспеченная знахарка, Зарема Махмудова решила способом гадания и приворота добиться внимания своего знакомого, у которого уже имеются жена и дети. Сотрудниками полиции Гудермесского РОВД на месте были изъяты молитвы, фотографии и разные предметы для колдовства", – сказано в описании к публикации.

Запись сопровождена видеороликом, кадры которого сначала демонстрируют ритуал приворота, а потом показаны несколько женщин средних лет, которые стоят с опущенными головами перед специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Богослов ведет с ними беседу. Время от времени видео снова перебивается кадрами магического ритуала. Также на видео показаны несколько десятков фотографий, разложенных на столе.

Далее Эльжуркаев просматривает сотовый телефон, на экране которого показан мужчина средних лет – объект, в отношении которого женщина делала приворот. "Телефон Заремы Махмудовой переполнен магией. Переписки то с гадалкой, то с клиентами. Эти две женщины мечтали о сказочной любви. Но постичь секретов семейного счастья так и не смогли", – отметили авторы телесюжета.

В репортаже также показаны и две жительницы села Бачи-Юрт, которые обращались к Махмудовой за помощью. "Две снохи решили прибегнуть к колдовству под предлогом того, что идут на массаж", – пояснил журналист телеканала. Кроме того в ролике показан и муж одной из них. Авторы репортажа пояснили, что он не знал, о том, что его супруга прибегла к помощи колдуньи.

Авторы телесюжета подчеркнули, что оккультизм способен привести к серьезным последствиям. "Богослов Адам Эльжуркаев провел разъяснительную беседу с шарлатанкой и с ее клиентками, объяснив, что Всевышний проклял колдунов и всех, кто обращается к их услугам. <…> Сценарий подобных бесед всегда одинаков. Говорят, что совершили ошибку и раскаиваются", – резюмировал журналист телеканала. При этом на русском языке в телесюжете не были приведены слова Махмудовой о раскаянии.

Эта запись на странице ЧГТРК "Грозный в Instagram, на которую подписаны около около 921 тысячи пользователей, к 08.35 мск 12 февраля набрала около 105 тысяч просмотров и 1439 комментарииев. Большинство их авторов потребовали наказать Зарему Махмудову за занятие оккультизмом.

Напомним, что охота на колдунов в Чечне вылилась в преследование и их клиентов. Так, 17 января представитель духовенства отчитал за поездки к колдунье группу мужчин из Шалинского района и возившего их таксиста.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".