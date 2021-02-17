Нагорный Карабах обнародовал имена 132 погибших военных

17 февраля 2021, 08:11

Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало список 132 имен погибших в зоне конфликта военнослужащих. Общее число потерь с армянской стороны возросло до 3849.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 января Минобороны Нагорного Карабаха опубликовал список 147 имен погибших, общее число погибших со стороны армянской стороны достигло 3450.

Бои во время осенней эскалации карабахского конфликта шли с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку сохранил контроль над всеми территориями, занятыми во время боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало 16 февраля новый список военных, погибших в боях во время осенней эскалации конфликта. Список состоит из 132 имен военнослужащих, сообщило издание News.am.

В сумме обнародованных данных по состоянию на 16 февраля общее число жертв с армянской стороны составляет 3849, сообщило 16 февраля издание Aysor.am со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Нагорного Карабаха.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что военная прокуратура Азербайджана 21 января сообщила о 2858 военных, погибших в боях во время осеннего обострения карабахского конфликта.

Напомним, что по условиям соглашения о режиме прекращения огня, две трети территории, которую до 27 сентября контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика, переходят под контроль Баку. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".